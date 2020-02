Engpässe erwartet

Corona-Virus setzt Apple zu

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 18.02.2020

Apple erwartet wegen der Corona Virus-Erkrankung weltweite Engpässe in der Phone-Auslieferung. (© Apple)

Der Corona-Virus wirkt sich auch auf Apple aus. Wie der Konzern heute in einer Gewinnwarnung bekannt gegeben hat, lassen sich aufgrund der notwendigen Notfallmaßnahmen in China die Unternehmensziele nicht halten. Beeinträchtig werde demnach auch die Produktion mit iPhones.

„Die Aufnahme der Produktion nach dem chinesischen Neujahr erfolgt langsamer, als vorausgesehen. Wir gehen vor allem aus zwei Gründen deswegen davon aus, dass sich die Umsatzerwartungen für das März-Quartal nicht halten lassen. Erstens: Die weltweite Versorgung mit iPhones wird eingeschränkt sein. (..) Diese Lieferschwierigkeiten werden unsere Umsätze außerhalb Chinas kurzfristig beeinträchtigen. Zweitens ist die Nachfrage in China zurückgegangen„, heißt es in der Aussendung des Konzerns. DerKonzern werde deswegen die erst Ende Jänner veröffentliche Umsatzprognose von 63 bis 67 Mrd US Dollar verfehlen.

Zwar werden Apples iPhones nicht in der am stärksten betroffen Provinz Hubei produziert, und alle Produktionsstandorte von Apple in China seien auch wieder geöffnet, die Rückkehr zu normalen Produktionslevels erfolge allerdings schleppend, heißt es dazu seitens Apples. Unter diesen Umständen genieße die Gesundheit der Mitarbeiter die höchste Priorität. Dazu arbeite der Konzern eng mit Gesundheitsbehörden und Lieferanten vor Ort zusammen.

Die Notstandsmaßnahmen betreffen allerdings auch die Verkaufsaktivitäten von Apple in China. Denn einerseits seien derzeit viele Geschäfte in China selbst geschlossen, andererseits blieben wegen der Gesundheitslage auch viele Kunden aus. Derzeit arbeite Apple daran, seine Stores innerhalb China schrittweise wieder zu eröffnen, soweit dies die Lage zulasse. Die Nachfrage außerhalb Chinas sei vom Ausbruch nicht betroffen.

„Während die Maßnahmen auf den Ausbruch von COVID-19 anhalten, sind unsere Gedanken weiterhin bei den Gemeinden und Personen, die am stärksten von der Krankheit betroffen sind, und bei jenen die rund um die Uhr an der Eindämmung des Virus arbeiten und die Kranken behandeln. Um diese Bemühungen zu unterstützen, wird Apple die bereits angekündigte Spende verdoppeln“, heißt es in der Aussendung des Unternehmens.

Die Aktienmärkte haben die Ankündigung von Apple allerdings schlecht aufgenommen. Der Kurs der Apple-Aktie sank laut Medienberichten vorübergehend um 5%-