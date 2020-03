Ab Montag 16. März 2020

Shopping City Süd & Donau Zentrum: Betrieb nur für ausgewählte Geschäfte

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 13.03.2020

Ein Großteil der Geschäfte in Österreichs größtem Einkaufszentrum, der SCS in Vösendorf, wird ab Montag geschlossen bleiben. Supermärkte, Apotheken, Drogerien, Tierfutterhandel, Post, Banken sowie Trafiken und auch Geschäfte für medizinische Produkte und Heilbehelfe bleiben allerdings für Kunden geöffnet. (Bild: SCS.at)

Die Centerleitung der SCS in Vösendorf teilt mit, dass Österreichs größtes Einkaufszentrum ab Montag, den 16. März 2020, selbst geöffnet bleibt, um die wichtige Aufgabe als Nahversorger zu gewährleisten. Dasselbe gilt für das Donau Zentrum in Wien.

In der Shopping City Süd eingemietete Supermärkte, Apotheken, Drogerien, Tierfutterhandel, Post, Banken sowie Trafiken und auch Geschäfte für medizinische Produkte und Heilbehelfe werden zu den regulären Öffnungszeiten gemäß den behördlichen Vorgaben laut Pressekonferenz von Bundeskanzler Kurz (13. März 2020, 14:00 Uhr) für Kunden geöffnet bleiben.

Über allfällige Neuerungen, die sich aufgrund eines schriftlichen Erlasses ergeben, wird die Centerleitung umgehend informieren, wie es heißt.

Das SCS Kino im UCI wird ab morgen Samstag, den 14. März 2020, bis auf weiteres geschlossen.

Das größte Shopping Center Österreichs folgt damit laut eigenen Angaben den behördlichen Anweisungen für den stationären Handel in ganz Österreich, die zur Eindämmung der Corona-Epidemie beitragen sollen. „Die Centerleitung beobachtet mit höchster Aufmerksamkeit die aktuellen Entwicklungen und wird in enger Abstimmung mit den Behörden sicherstellen, dass die wichtige Aufgabe als Nahversorger bestmöglich wahrgenommen werden kann“, so die Betreiber in einer Aussendung.

Auch Donau Zentrum in Wien teils offen

Dasselbe gilt für das Einkaufszentrum Donau Zentrum in Wien. Soll heißen, Geschäfte mit Nahversorgerfunktion bleiben geöffnet. Der Rest hat zu. Die Kinderwelt „Dachboden Zauber“ und das Cineplexx Kino werden ebenfalls ab morgen Samstag bis auf weiteres geschlossen.