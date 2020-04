Editor's Choice Einigung zu den Mischbetrieben

Lebensmittelketten beschränken sich freiwillig

Die Branche | 2 | | Dominik Schebach | 03.04.2020

Die Lebensmittelketten beschränken sich freiwillig und nehmen u.a. die Großgeräte aus dem Sortiment.

Offensichtlich hat der Druck auf die Lebensmittelketten doch etwas erreicht: Wie elektro.at erfahren hat, gibt es nun eine Vereinbarung in der Bundessparte Handel, dass die Ketten ihr Angebot freiwillig ab Karsamstag, 11. April 2020, beschränken werden.

„Ich habe nicht mehr damit gerechnet, aber die Ketten haben in den Verhandlungen einer Selbstbeschränkung zugestimmt. Dazu gibt es nun auch eine verbindliche Vereinbarung“, so Krejcik gegenüber elektro.at. Die Vereinbarung kam nach langwierigen Verhandlungen in der WKO unter der Leitung von Bundesspartenobmann Peter Buchmüller zustande.

Konkret werden die Lebensmittelketten den Direktverkauf im Non-Food-Segment einschränken und einige Warengruppen nicht mehr anbieten: Darunter fallen, für den EFH wichtig, TV und Elektrogroßgeräte.

Das Bundesgremium hat inzwischen auch einen Insider zu derEinigung ausgesendet:

Aktuelle Informationen

Sehr geehrte Damen und Herren!

Ausnahmsweise darf ich Ihnen heute eine gute Nachricht übermitteln.

Durch gemeinsame Anstrengungen unter der Führung unseres Obmanns der Bundessparte Handel, Peter Buchmüller, ist es nach zähen Verhandlungen gelungen, eine für unsere Branche extrem wichtige Vereinbarung mit den fünf großen Lebenmittelketten – REWE/Billa/Merkur, SPAR, HOFER, LIDL, METRO – herbeizuführen. Diese fünf Unternehmen verpflichten sich verbindlich, ab 11.4.2020 den Verkauf vieler Non-Food-Produkte einzustellen.

Die Vereinbarung im Wortlaut:

Die CEOs der fünf großen Lebensmittelhändler, Marcel Haraszti von REWE, Gerhard Drexel von SPAR, Horst Leitner von HOFER, Alessandro Wolf von LIDL und Xavier Plotitza von METRO, einigten sich auf einen Solidaritätsakt mit den vielen Non-Food-Händlern, die derzeit im Zuge der Corona-Beschränkungen nicht geöffnet sein dürfen.

Die genannten fünf großen Lebensmittelhändler beschränken sich ab Karsamstag, 11. April 2020, freiwillig im Verkauf ihres Non-Food-Sortiments. Sie wollen damit ein Signal und einen Akt der Solidarität setzen.

Die fünf Handelsbosse unisono: „Wir wollen mit diesem Akt der Solidarität zum Ausdruck bringen, dass wir keinesfalls die Notlage von vielen Non-Food-Geschäften, die derzeit nicht geöffnet sein dürfen, ausnutzen und schränken daher von uns aus große Teile des Non-Food-Sortiments im Direktverkauf ein.“ Direktverkauf bedeutet, dass die betroffenen Non-Food-Artikel ab Karsamstag, 11. April 2020, nicht mehr in den Geschäften zu erwerben sein werden. Onlinebestellungen sowie Hauszustellungen sind von diesen Beschränkungen ausgenommen.

Die genannten Warengruppen sind:

TV-Geräte

Computer (nicht jedoch Zubehör)

Fahrräder und E-Bikes

Navigationsgeräte

Elektrogroßgeräte wie Waschmaschinen, Wäschetrockner, Kühlschränke, Gefrierschränke, Herde, Geschirrspüler

Heimwerker-Großgeräte

Möbel inkl. Gartenmöbel

Damen-, Herren- und Kinderoberbekleidung

Sportbekleidung

Babybekleidung

Autozubehör

Malerbedarf

Pools und Poolzubehör

Fitness-Großgeräte

Dazu KR Peter Buchmüller, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich: „Ich bin sehr froh über diese Lösung und respektiere sehr diese freiwillige Selbstbeschränkung der großen Lebensmittelketten in unserem Land. Die Situation ist für uns alle enorm schwierig, weshalb dieser Akt der Solidarität ein sehr positives Signal an die tausenden KollegInnen, die derzeit ihre Geschäfte nicht offen halten dürfen, darstellt. Ich hoffe natürlich, dass die Bundesregierung schon bald wieder in der Lage sein wird, die Schließung beim Großteil des heimischen Handels aufzuheben und wir schrittweise dem Normalzustand wieder näherkommen.“

Ich darf mich im Namen des österreichischen Elektro- und Einrichtungshandels bei allen bedanken, danke für die sehr unterstützenden Reportagen aus ganz Österreich von meinen Kollegen. Ich hoffe, dass mit der Lösung dieses

Problems eine Beruhigung einsetzen wird.

Bleiben Sie gesund! KOPF HOCH!

Herzlichst Ihr

KommR Ing. Wolfgang Krejcik

Bundesgremialobmann