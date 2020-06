Fiat 500 Hybrid ab 99,- Euro im Monat

MediaMarkt Deutschland vermarktet nun Autos

Über den Rand | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 09.06.2020

Bei MediaMarkt Deutschland kann man nun einen Fiat 500 Hybrid leasen. (Bild: Screenshot mediamarkt-autos.de)

Anfang März gab Euronics in Deutschland bekannt, künftig Elektroautos vertreiben zu wollen. Nun preschte MediaMarkt in Deutschland voraus und bietet in Kooperation mit einer Bank, einem Autohaus und einem Mobility-Startup einen Fiat 500 Hybrid zum Leasing an.

Autos im Elektrohandel? Ja, immer häufiger, zumindest in Deutschland. Anfang März 2020 informierte Euronics Deutschland darüber, mit dem chinesischen Elektroauto-Hersteller AIWAYS zu kooperieren. Bis zu 30 Fachhändler der Verbundgruppe sollen künftig die Elektro-SUV AIWAYS U5 vertreiben. (elektro.at berichtete)

Nun ist auch MediaMarkt in Deutschland auf diesen Zug aufgesprungen. Die Elektro-Handelskette und das Autohaus Gotthard König bieten zusammen mit der Santander Bank und dem Berliner Mobility-Startup Vehiculum ab sofort einen Fiat 500 Hybrid zum Leasing an.

Das angebotene Modell, einen Fiat 500 Hybrid, gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Ua. mit Leichtmetallfelgen, einem Multifunktionslenkrad sowie Apple CarPlay oder Android Auto. Gelato Weiß, Carrara Grau, Vesuvio Schwarz Metallic und Dipinto di blu Metallic werden als Farben angeboten. Interessierte können zwischen Laufzeiten von 24, 36 und 48 Monaten mit 10.000 oder 15.000 Kilometern jährlicher Laufleistung wählen. Die günstigste Leasing-Variante gibt es ab 99,- Euro pro Monat, Anzahlung wird keine verlangt. Mehr Information finden Sie unter www.mediamarkt-autos.de.

Und so funktioniert’s:

Farbe des Fiat 500 LOUNGE Hybrid auswählen. Gewünschte Laufzeit, Laufleistung sowie Abholort bestimmen.

Mit dem integrierten Finanzcheck wird geprüft, ob der Interessent die Liquiditätsanforderungen der Santander Consumer Leasing erfüllt. „Die finale Bonitätsentscheidung der Bank erhalten Sie nach Abschluss des Antrages“, schreibt MediaMarkt. Der Leasingantrag muss dann nur noch ausgefüllt, die Identität online bestätigt und der Antrag unterschrieben werden. MediaMarkt erklärt: „Dafür benötigen Sie lediglich einen Computer mit Webcam oder ein mobiles Endgerät (Smartphone, Tablet) sowie eine stabile Internetverbindung. Die Online-Identifikation wird von einem Mitarbeiter in nur wenigen Minuten durchgeführt.“

Sobald das Auto bereitsteht, kann es an einem von drei möglichen Standorten in Deutschland abgeholt werden. Die Standorte des Autohaus König sind in Berlin, Erfurt und Halle.

Seitens MediaMarkt Österreich gab es noch keine Antwort auf unsere Frage, ob ein ähnliches Angebot auch für den österreichischen Markt geplant ist.