Die digitale Alternative zum deutschen Küchenherbst

Trendfairs „kuechenherbst.online“

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 04.08.2020

„Branchenübergreifend, unternehmensunabhängig, virtuell, räumlich und zeitlich grenzenlos“ – so beschreibt der deutsche Messe-Veranstalter Trendfairs den „kuechenherbst.online“. (Screenshot kuechenherbst.online)

Ab 19. September 2020 findet die erste Ausgabe der kuechenherbst.online statt, die digitale Alternative zum deutschen Küchenherbst bzw. der area30, die von Veranstalter Trendfairs Corona-bedingt abgesagt werden musste. Mit 150 Ausstellern, Livestreams, Video-Chats, Gedanken- und Meinungsaustausch, Produktpräsentationen und natürlich dem gewohnten Ordern, soll das anspruchsvolle Projekt der gesamten Branche als Messeersatz offenstehen.

„Messen sind wichtige Vertriebs- und Kommunikationskanäle für Unternehmen, deren Produkte bzw. Marken und zwischen Partnern der Wertschöpfungskette. Ob sie ‚live‘ stattfinden müssen, hybrid oder virtuell, erschließt sich aktuell jedes Cluster entsprechend seiner Spezifik. So auch die Küchenbranche, deren Hotspot die zeitlich auf Mitte September abgestimmten Veranstaltungen in Messezentren und Hausausstellungen sind“, erläutert Messeveranstalter Trendfairs, der zu einem neuen digitalen Messeerlebnis einlädt: „Branchenübergreifend, unternehmensunabhängig, virtuell, räumlich und zeitlich grenzenlos das ist der „kuechenherbst.online“, der im Web gestartet wird – als Bühne für Innovationen von 150 Ausstellern, Livestreams, Video-Chats, den Gedanken- und Meinungsaustausch, für Produktinformationen und natürlich das gewohnte Ordern“, beschreibt Messespezialist Trendfairs GmbH aus München, der hinter dem anspruchsvollen Projekt steht, das der gesamten Branche offensteht, das einfach zu nutzen und ab 19. September für viele Wochen 24 Stunden am Tag verfügbar ist.

Trenfairs beschreibt: „An etwa 30 Standorten begeistern jeweils Mitte September über 200 Hersteller von Küchen, Zulieferer, Zubehöranbieter und Dienstleister die Entscheider aus dem Küchen- und Fachhandel, dem Handwerk sowie Baumärkten, Architekten, Planer und Objekteure. Auf insgesamt über 50.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche werden alle wichtigen Order der Branche getätigt und die kommende Küchen-Saison europa-, ja weltweit vorbereitet. Diese ‚Normalität‘ ist in diesem Jahr nur eingeschränkt möglich, aber neue Kommunikationsformate eröffnen zusätzliche Chancen.“

Einige Events seien auf dem Weg zu digitalen Lösungen. „Doch muss das, was in der Realität durch die verschiedenen Messe- und Unternehmensstandorte in Ostwestfalen bzw. dem südlichen Niedersachsen stark fragmentiert als Küchenherbst gemeinsam veranstaltet wird, auch Online Stückwerk bleiben?“, fragt Trendfairs und ergänzt: „Zumal Besucher schon immer auf kurzen Wegen ohne großen Aufwand möglichst viele Standorte zu erreichen versuchten, um ihre Geschäfte anzubahnen und erfolgreich abzuschließen.“

Eine allen Interessierten offenstehende virtuelle Plattform

Trendfairs präsentiert deshalb die allen Interessierten am Küchenherbst offenstehende virtuelle Plattform „kuechenherbst.online“. „Vom 19. bis 24. September 2020 bietet das Onlineportal seinen Besuchern die Vielfalt der Messen und Ausstellungen in Ostwestfalen und darüber hinaus. Produkt- und Markeninnovationen aller teilnehmenden Partner stehen rund um die Uhr zur Verfügung – an jedem Ort der Welt und noch viele Wochen über die eigentliche Hauptveranstaltung hinaus. Im Dreieck Rödinghausen, Löhne und Herford sind Messezentren und Einzelunternehmen bisher in kuechenherbst.online eingebunden, immer mehr kommen hinzu“, berichtet der Veranstalter.

Denn das Angebot dieser neuen Plattform überzeuge schnell: „Sowohl die neutrale Bündelung gemeinsamer Interessen und die gemeinsame Ansprache der Zielgruppen punkten, als auch die Vorzüge eines digitalen Auftritts und der trotz umfangreicher Angebote unkompliziert gehaltene Seitenaufbau. Auch läuft die Plattform auf allen gängigen Betriebssystemen und Browsern, sie ist responsiv gestaltet und in deutscher sowie englischer Sprache aufrufbar.“

Trendfairs erwartet sich einen Erfolg, denn es sollen 17.000 qualifizierte Fachbesucher angesprochen werden, von denen aktuell 13.000 über einen eigenen Zugang auf kuechenherbst.online verfügen. „Die Kettenreaktion, die über die Teilnehmer sowie weitere Multiplikatoren und die intensive Bewerbung des Portals ausgelöst wird, verspricht eine noch größere Reichweite“, so Trendfairs.

Ab August

kuechenherbst.online kann ab August von interessierten Unternehmen mit Leben erfüllt werden, das Tool sei weitgehend selbsterklärend und stehe einer einfachen Bedienung wie bei Contao, Typo3 oder WordPress nahe. „Zahlreiche Funktionen und umfassende Uploadoptionen, beispielsweise von Texten, Bildern, Videos, Dateien oder Links, lassen den jeweiligen Auftritt im Rahmen einer grundlegenden Backend-Matrix vollständig individualisieren. Natürlich ist auch die Integration einer unternehmenseigenen Landingpage möglich. Die Schaltung zusätzlicher werblicher Instrumente ist möglich“, erläutert der Veranstalter.

Der Fachbesucher des Portals kann nach Registrierung bzw. Login von der Homepage entweder gezielt in der Ausstellerliste seine zu besuchenden Unternehmen auswählen oder kartengestützt von Ausstellung zu Ausstellung „wandern“. Mit Filterfunktionen sollen sich die Suchen wie gewohnt eingrenzen lassen, FAQ sollen zudem die Nutzung erleichtern.

Im Unternehmens- bzw. Markenauftritt stehen den Nutzern auf Wunsch die Features „Merken“, „Video-Call“ und „Live-Stream“ zur Verfügung. Letztgenannte Vorführungen sind betitelt und terminiert hinterlegt, eine Erinnerung lässt sich aktivieren. Zudem können Mailanfragen und auf Wunsch Chats initiiert sowie Visitenkarten – hinterlegt bei der Registrierung – vollelektronisch an den Aussteller übergeben werden. „Womit sich dann der Kreis schließt und der informelle Teil des Besuchs in einen geschäftlichen Austausch übergehen kann“, so Trandfairs.

Trendfairs sagt: „Für die jährlich im September in ganz Ostwestfalen reisenden Fachbesucher der Küchenbranche erfüllt sich dank der virtuellen Bündelung vieler Akteure ein lang gehegter Wunsch. Und die Aussteller aus Küchenmöbelindustrie und Lieferantenkreisen organisieren über kuechenherbst.online erstmals mit geringem Aufwand zusätzliche digitale Geschäftschancen.“ Der Plattform-Betreiber Trendfairs tritt bei diesem innovativen Projekt selbst in den Hintergrund, wie er sagt, sodass „kuechenherbst.online als branchenübergreifendes, gleichberechtigtes, offenes und neutrales Präsentationsportal gelten darf. Besonders für jene Unternehmen, die am Start in die digitale Zukunft stehen!“