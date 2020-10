AD-Betreuung und Serviceleistungen werden verstärkt

HZ Electronics: Klar auf Fachhandels-Kurs

Multimedia Bilder Downloads | 0 | | Wolfgang Schalko | 18.10.2020 |

Mit dem Händler-Webshop bietet HZ Electronics ein modernes und vielseitiges Werkzeug, das die Fachhandelspartner im Tagesgeschäft tatkräftig unterstützt.

Mit Marken wie Block Audio, Roberts Radio, Rega, Black Connect und Goldkabel hat sich HZ Electronics mittlerweile fest als Audio-Distributor für den heimischen Elektrofachhandel etabliert. Dennoch beharrt Geschäftsführer Klaus Szapacs nicht am status quo, sondern will diese Partnerschaft weiter intensivieren – und das auf mehreren Ebenen.

Geschäftsführer Klaus Szapacs schlägt mit HZ Electronics eine andere Richtung ein als viele andere momentan und setzt nicht auf den Rotstift, sondern auf ein Mehr – ein Mehr an personeller Betreuung, ein Mehr an unterstützenden Services und ein Mehr an fachhandelsexklusiven Produkten. Nachdem die Außendienst-Mannschaft schon in den letzten Jahren sukzessive gewachsen ist, erfolgt mit 1. November die nächste Verstärkung des Teams: Mit Peter Skrabl kommt ein Vertriebsprofi an Bord, der in der Branche durch seine AD-Tätigkeit ua bei Novis und Audio Tuning bestens bekannt ist. „Wir orientieren uns noch mehr in Richtung Fachhandel. Indem wir unsere Präsenz am Markt stärken, senden wir dafür ein sehr deutliches Signal”, betont Szapacs.

Auch Online näher dran

Neben der in Zukunft vierköpfigen Vertriebsmannschaft spielt der im heurigen Frühjahr gelaunchte Händler-Webshop eine zentrale Rolle bei der Betreuung der Fachhandelspartner. Dieser stellt ein hilfreiches Werkzeug im Arbeitsalltag dar, etwa durch die sofort ersichtlichen Information über UVP und individuellen Händler-EK-Preis oder der Möglichkeit, den Lagerstand in Echtzeit zu verfolgen – denn gerade in Hinblick auf das Weihnachtsgeschäft gewinnen Verfügbarkeit bzw Lieferzeit eines Produkts zusätzlich an Bedeutung. Daneben stehen zahlreiche zusätzliche Produktinformationen wie Datenblätter, Testberichte, Bildmaterial etc zur Verfügung. Usability wurde bei der Entwicklung des Händler-Webshops groß geschrieben, sodass sich zB der Bestellvorgang sehr einfach gestaltet und auch weiterreichende Informationen wie Lieferstatus, Bestellhistorie, uÄ rasch abgerufen und verwaltet werden können.

Ein Highlight des B2B-Portals bildet die umfassende Suchfunktion: Das Sortiment lässt sich über Marken, Kategorien, eine Suchleiste mit Live-Suchvorschlägen und Bildanzeige oder diversen Schlagwörtern durchstöbern. „Die Suche ist eine jener Funktionen, die von den Benutzern als erstes und am häufigsten genutzt wird. Ein Produkt muss heute – auch ohne Artikelnummer – möglichst schnell und einfach zu finden sein”, erklärt Szapacs, warum darauf so großer Wert gelegt wurde. Natürlich kommt bei dem Händler-Webshop Responsive Webdesign zum Einsatz, sodass unabhängig vom verwendeten Endgerät die optimale Bedienbarkeit gewährleistet ist.

Produktneuheiten

Fürs Jahresendgeschäft hat HZ Electronics viele interessante Produkte parat: von Block Audio etwa den CVR-200 All-in-One Blu-Ray-Reciver, den Bluetooth-Tisch „Stockholm” sowie das erfolgreiche SR-50 SmartRadio in den neuen Farben Walnuss, Hochglanz Rot und Anthrazit. Von Roberts Radio gibt es mit dem Sound48 einen neuen CD-Radiowecker, den neuen Plattenspieler RT200 sowie neue Farbvarianten bei etlichen Modellreihen. Aus dem Hause Rega kommen die neuen Vollverstärker „Io” (Einstieg) und „Aethos” (High-end). Und Black Connect sorgt mit der Slim-Serie für die richtige Verbindung bzw mit den Cantilever TV-Wandhaltern für sicheren Sitz.