„So profitierten KMU von der Partnerschaft mit Amazon“

Report „Amazon für KMU 2020“

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 10.11.2020

Vor kurzem stellte Amazon seinen Report „Amazon für kleine und mittlere Unternehmen 2020“ vor. Dieser zeige, wie Verkaufspartner von der Partnerschaft mit dem Onlineriesen profitieren. Demnach haben deutsche Verkaufspartner von Amazon im vergangenen Jahr 100 Millionen Produkte mehr als im Vorjahr verkauft.

Amazon arbeitet laut eigenen Angaben mit mehr als 900.000 kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) in ganz Europa zusammen, darunter Verkaufspartner, Entwickler, Kreativschaffende, Autoren sowie Lieferpartner. Der Report „Amazon für kleine und mittlere Unternehmen 2020“, der am 9.11.20 vorgestellt wurde, soll zeigen, wie sich im Zeitraum vom 1. Juni 2019 bis zum 31. Mai 2020 bzw. im Kalenderjahr 2019 die Zusammenarbeit für die unabhängigen Unternehmer ausgezahlt hat.

„Mehr als 1.000 verkaufte Produkte pro Minute“

Wie Amazon sagt, besteht die große Mehrheit der Verkaufspartner auf dem Amazon Marketplace in Deutschland aus KMUs. „Im Untersuchungszeitraum (1. Juni 2019 bis 31. Mai 2020) haben sie ein deutliches Wachstum verzeichnen können“, so Amazon und: „Die Zahl der von deutschen Verkaufspartnern über Amazon verkauften Produkte stieg um +22% von 450 auf 550 Millionen – das sind über 1.000 verkaufte Artikel pro Minute. Die Jahresumsätze wuchsen dadurch durchschnittlich von 90.000 Euro auf 120.000 Euro an. 3.300 kleine und mittlere Unternehmen erzielten im Jahr 2019 Umsätze von mehr als einer Million US-Dollar – teils auch dank ihres über Amazon angekurbelten Exportgeschäfts: Dieses legte von 2,5 Milliarden Euro auf 2,75 Milliarden Euro zu. Die KMUs unter den Verkaufspartnern haben bisher etwa 110.000 Arbeitsplätze geschaffen.“

Francois Saugier, VP EU Seller Services bei Amazon, sagt: „Kleine und mittlere Unternehmen zu stärken ist im Kern all unserer Aktivitäten. Wir werden auch weiterhin in Logistik, Tools und Personal investieren, um kleine und mittlere Unternehmen zu unterstützen. Das ermöglicht uns, das beste Einkaufserlebnis für unsere Kunden zu schaffen. Trotz der herausfordernden Zeit sind unsere Verkaufspartner während der Pandemie weitergewachsen. Wenn Kunden bei uns einkaufen, kommen mehr als 50% der von ihnen gekauften Produkte von kleinen Unternehmen.“

Markus Schöberl, der als Director Seller Services für den deutschen Amazon Marketplace zuständig ist, kommentiert: „Die Zusammenarbeit von KMUs und Amazon ist eine wirkliche Win-Win-Situation. Die KMUs können sich über uns ein zweites Standbein aufbauen. Und die Kunden von Amazon profitieren von der Vielfalt, die durch die Kreativität und die Energie unserer Verkaufspartner zur Auswahl steht“. Aus diesem Grund investiere Amazon auch in die Zusammenarbeit – im Jahr 2019 europaweit rund 2,2 Milliarden Euro für Logistik, Tools, Services, Programme und Personal.

Amazon veranstalte Aktionen, die kleinen und mittleren Unternehmen zugutekommen, wie der Onlineriese berichtet: „Zum Prime Day 2020 sowie in der Weihnachtszeit 2020 unterstützt Amazon KMUs mit über 85 Millionen Euro für die Bewerbung ihrer Produkte – so konnten Amazon Kunden am Prime Day eine 10 Euro Gutschrift erhalten, wenn sie vorher in gleichem Wert über Amazon bei einem KMU eingekauft hatten.“ Für kleine und mittlere Unternehmen, die gerade erst darüber nachdenken, ins Online-Geschäft einzusteigen, habe Amazon zudem gemeinsam mit dem Handelsverband HDE und der Initiative „Händler helfen Händlern“ das Wissensportal „Quickstart Online“ ins Leben gerufen.

Als ein erfolgreicher KMU-Verkaufspartner von Amazon wird als Beispiel das Unternehmen Moya Birch Bark angeführt. Gründerin Anastasiya Koshcheeva hat letztes Jahr beim Amazon Programm Unternehmerinnen der Zukunft (UdZ) gewonnen. „Mithilfe meiner Coaches bei UdZ habe ich 2019 einen neuen, professionellen Online-Shop gelauncht und innerhalb weniger Monate meinen Umsatz um 50 Prozent gesteigert“, sagt sie. Mittlerweile verkaufe sie ihre Einrichtungsgegenstände aus Birkenrinde, gefertigt nach traditioneller sibirischer Handwerkskunst, in die ganze Welt.