Eingeläutet

Drei Xmas mit gratis Smartphones zu günstigen Weihnachtstarifen

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 12.11.2020

Drei Xmas bringt die bewährte Kombination aus Top-Smartphones und günstigen Weihnachtstarifen.

Auch wenn dieses Jahr vieles nicht nach Plan läuft, so gibt es doch eine Konstante: Weihnachten. Drei setzt dieses Jahr wieder auf die bewährte Kombination aus gratis Smartphones und attraktiven Weihnachtstarifen ohne Aktivierungsentgelt. Ob damit für den Handel die Weihnachtszeit „entspannter“ wird, wie Drei selbst sagt, bleibt einmal dahingestellt.

Ab heute, 12. November, bietet Drei neue, zeitlich limitierte Perfect Xmas M, L, und Unlimited Tarife mit unlimitierten Minuten/ SMS plus 10, 20 oder unlimitierten GB ab 12,90 Euro/ Monat sowie jetzt noch attraktivere MyLife Xmas L und XL Jugendtarife. Die Aktionstarife sind in Kombination mit neuen Smartphones oder als SIM Only Option erhältlich.

Neukunden, die einen der neuen Tarife mit 24-Monatsbindung im Aktionszeitraum aktivieren, stehen zudem Top-Smartphones von Apple, Samsung, Huawei, ZTE und LG zur Auswahl. So gibt es bei einer Neuanmeldungen zum Tarif Xmas M um 18,90 Euro/ Monat mit 24-Monatsbindung für Drei Kunden entweder ein Samsung Galaxy A51, ein Huawei P40 Lite, ein ZTE Axon 11 4G oder ein LG K52 um 0 Euro dazu. Bei der Neuanmeldung eines Xmas L Tarifs um 28,90 Euro/Monat gibt es ein ZTE Axon 11 5G um 0 Euro. Wer sich für einen Xmas Unlimitied Tarif um 48,90 Euro/Monat entscheidet, der kann zwischen einem Samsung Galaxy S20+, Huawei P40 Pro oder Samsung Galaxy S20 FE 4G um 0 Euro wählen Zu jedem der Tarife ist eine Servicepauschale von 27 Euro/Jahr fällig.

Zusätzlich schenkt Drei allen, die ab 12. November 2020 einen neuen Perfect Xmas und MyLife Xmas Tarif anmelden, das Aktivierungsentgelt in der Höhe von 69,90 Euro. Bestehende Drei Kunden können das neue Angebot im Rahmen der Tarifwechsel-Logik des Unternehmens nutzen.

Xmas für Businesskunden

Die neuen Perfect Xmas Tarife stehen ab 12. November 2020 auch Businesskunden zur Verfügung. Bei Neuanmeldungen schenkt Drei sowohl das Aktivierungsentgelt als auch die Rufnummernmitnahme. Gleichzeitig haben Unternehmen die Wahl zwischen Top-Handys wie dem neuen iPhone 12 ab 0 Euro und einem Gerätepool-Budget, das sich speziell für Firmen mit mehreren Mitarbeitern anbietet.