Tägliche Gewinnchancen

Assona: Weihnachtsaktion läuft auf Hochtouren

Dominik Schebach | 07.12.2020 | 0 |

Die Assona-Weihnachtsaktion ist derzeit in vollem Gange. Seit dem 16. November haben Vertriebspartner aus dem Elektrofachhandel wieder die Chance auf attraktive Preise. Wie der Spezialversicherer betont, lohnt sich der Einstieg noch bis zum letzten Aktionstag, denn täglich winken den Teilnehmern Gewinne.

Auch in diesem Jahr begrüßt Rentier Rudi die Assona-Partner wieder in seiner virtuellen Spielwelt. Nach der Anmeldung im Partnerportal beginnt das Spiel: Für jeden im Aktionszeitraum verkauften Smartphone– und Tabletschutz myProtect kann ein Online-Game gespielt werden. Runde um Runde können die Teilnehmer so virtuelle Münzen sammeln und erhalten mit etwas Glück noch einen zusätzlichen Tagespreis.

Im neugestalteten Prämienshop tauschen die Spieler ihr gesammeltes Guthaben gegen reale Gewinne ein: Noch bis zum 14. Februar können sie dort zwischen Gutscheinen und zahlreichen Sachpreisen wählen – vom hochwertigen Messer-Set bis zum aktuellen Smart-TV.