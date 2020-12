Endkundenlieferung über das InfoNet

ElectronicPartner: Unterstützung auf der „letzten Meile”

Hintergrund | 2 | | Wolfgang Schalko | 14.12.2020

Ab sofort hat ElectronicPartner ein weiteres praktisches Tool für die Mitgliedsbetriebe parat: Im InfoNet bestellte Ware kann nun auf Wunsch gleich direkt zum Kunden geliefert werden – aus dem Koop-Lager im Namen des Händlers.

Mit der neuen Option bietet ElectronicPartner die Möglichkeit, Produkte, die der Händler nicht im Geschäft vorrätig hat, direkt aus den Lagerstandorten an Endkunden in Österreich zu versenden. Ein prädestinierter Anwendungsfall wäre zum Beispiel, dass der Händler den Kunden persönlich, am Virtual Shelf oder via InfoNet berät, anschließend bezahlt der Kunde im Geschäft und ElectronicPartner versendet die Bestellung daraufhin aus einem seiner Lagerstandorte im Namen des Händlers direkt an den Kunden.

Mit der Umsetzung dieser Funktion setzte die Kooperation einen Wunsch um, den die Mitglieder geäußert hatten. Dabei handelt es ausdrücklich „nur” um eine Möglichkeit für die Mitglieder und nicht um ein Muss – schließlich soll diese Funktion auch nicht den persönlichen Kontakt zum Kunden ersetzen, sondern soll einfach einen Mehrwert bzw eine Erleichterung im Verkaufsprozess bieten.

Dass dies gelungen ist, beweisen die ersten Reaktionen der Händler, unter denen es beispielsweise heißt: „Das ist die beste Innovation des InfoNets, die es seit langem gegeben hat!“