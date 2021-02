Informationsseite zu betrieblichen Testungen

WKÖ erweitert Corona-Services

Hintergrund | 0 | | Dominik Schebach | 08.02.2021

Ein aktueller Überblick über die staatlichen und branchenübergreifenden Unterstützungsmaßnahmen findet sich auf der Sitemap der WKÖ zur Corona-Hilfe.

Seit Februar 2020 bietet die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) mit der Seite wko.at/corona den heimischen Betrieben ein umfassendes Informationsservice rund um verschiedene Corona-Maßnahmen. Die Nachfrage der Betriebe ist groß, wie die 12 Millionen Zugriffe seit Start der Informationsseite mit durchschnittlich 32.000 Klicks pro Tag zeigen. Nun wird die Seite um weitere Serviceleistungen ergänzt, Schwerpunkt sind dabei die betrieblichen Testungen und Unternehmenshilfen.

Auf der Seite Wko.at/corona wird tagesaktuell über neue Entwicklungen informiert und Orientierung zu Unternehmenshilfen gegeben. Mit rund einer Million Zugriffen zählen dabei die FAQs zu einem der beliebtesten Services – sie beantworten alle Fragen von Reisebeschränkungen über die Corona-Kurzarbeit und andere Unternehmenshilfen bis hin zum Thema Schutzmaßnahmen. Insgesamt setzte die WKÖ rund 4.000 Kommunikationsaktivitäten zu den Corona-Services.

Dreh- und Angelpunkt

Für heimische Betriebe ist es nun möglich, sich an die Testplattform des Bundes anzuschließen. Ihre Tests sind behördlichen Tests gleichgestellt, zudem kann ein Kostenbeitrag von 10 Euro je durchgeführten und dokumentierten Test beantragt werden. Voraussetzung ist eine Registrierung als betriebliche Teststelle auf der WKÖ-Informationsseite www.wko.at/betriebe-testen, die bereits ab Montag, 8.2.2021 möglich ist.

Auf der in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) und dem Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) erstellten Seite finden Betriebe alle relevanten Informationen zu Durchführung von Teststraßen, betrieblichen Testungen sowie zum Kostenbeitrag des Bundes. Zudem bieten FAQs weiterführende Informationen.

Orientierungshilfe für Unternehmenshilfen

Um Betrieben die Orientierung in Hinblick auf Corona-spezifische Unterstützungsleistungen zu erleichtern, ermöglicht ein Online-Ratgeber all jenen, die sich unsicher sind, welche Unterstützungsleistungen für ihr Unternehmen passend sind, unbürokratisch und schnell an spezifische Informationen zu kommen.

Gleichzeitig ist es möglich, sich über eine Sitemap einen Überblick über verschiedene Arten von staatlichen Unterstützungsleistungen, wie steuerlichen Erleichterungen oder finanziellen Zuschüssen, zu verschaffen sowie andererseits detaillierte Informationen zu Corona-Hilfen wie Kurzarbeit, Härtefallfonds und Umsatzersatz einsehen.