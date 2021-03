Smartphone & Co hygienisch sauber

Beko stellt UV-Reiniger vor

Telekom Kleingeräte Bilder | 0 | | Dominik Schebach | 02.03.2021 |

Wegne der gestiegenen Hygieneansprüche der Verbraucher bringt Beko seine UV-Lade UVC 5033 für die Desinfektion von Smartphones aber auch Schlüsseln, Brieftaschen, verpackte Waren aus Supermärkten, Plastiksäcke, Babyflaschen oder Spielzeug,

Mit den HygieneShield-Produkten gibt Beko die Antwort auf die gestiegenen Hygieneansprüche der Verbraucher. Im Oktober 2020 hat der Brand die neue Produktreihe für die einfache und unkomplizierte Desinfektion zu Hause erstmals vorgestellt. Jetzt kommen die ersten Produkte nach Österreich. So auch der UV-Reiniger UVC 5033, der ab März 2021 im Handel erhältlich ist.

Am Anfang stand eine Verbraucher-Studie von Beko im vergangenen Jahr. Da hat die Marke in 31 Ländern, darunter Österreich den Stellenwert von Hygiene im Haushalt erhoben. Das wenig überraschende Ergebnis: Hygiene ist wegen der Corona-Pandemie mehr denn je den meisten Befragten ein Hauptanliegen. Demnach putzen 75% der befragten Konsumenten ihre Wohnung bzw. ihr Haus häufiger, 64% waschen mehr und 68% achten mehr auf die Sauberkeit der Verpackung bei gekauften Produkten. In Reaktion darauf hat Beko seine HygieneShield-Familie eingeführt, deren Geräte alle über ein Desinfektionsprogramm verfügen. Mit UV-Licht, Dampf und/oder Wärme entfernen sie bis zu 99,9% der Bakterien und Viren auf Kleidung, Geschirr oder sonstigen Gegenständen.

Die Produktlinie umfasst mit dem UV-Reiniger UVC 5033 TA auch ein Gerät zur Desinfektion verpackter Lebensmittel und Alltagsgegenstände. Denn nicht nur die Häufigkeit des Putzens und Waschens hat sich erhöht, viele Konsumenten desinfizieren ihre Supermarkteinkäufe, wenn sie nach Hause kommen oder machen sich Gedanken über Schmutz und Keime auf ihrem Smartphone. Denn das Corona-Virus kann auf glatten Oberflächen bis zu fünf Tage überleben. Daher verwendet das Gerät UV-Lichttechnologie, um Alltagsgegenstände zu desinfizieren und zu reinigen.

Schlüssel, Telefone, Brieftaschen, verpackte Waren aus Supermärkten, Plastiksäcke, Babyflaschen, Schnuller oder Spielzeug, aber auch Küchenutensilien aus Glas und Metall können so im UVC 5033 TA im 20 bis 40-Minutentakt sicher und ohne Beschädigung gereinigt werden. Auf Knopfdruck werden die alltäglichen Gegenstände hygienisch sauber. Dieses tragbare Gerät ist dank seines Touchdisplays einfach zu bedienen. Auf diesem wird auch die verbleibende Zeit angezeigt. Der UVC 5033 TA bietet vier verschiedene Hygieneprogramme und ein Innenvolumen von 28 Litern. Der UVC 5033 TA ist ab März 2021 für einen UVP von 299 Euro im Handel erhältlich.

„Unsere Verbraucherumfrage im vergangenen Jahr hat ergeben, dass die meisten Befragten mehr auf Hygiene achten und ihnen das auch ein großes Anliegen ist. Daher haben wir den UV-Reiniger entwickelt, mit dem man ganz einfach und völlig unkompliziert seine alltäglichen Gegenstände hygienisch reinigen kann“, so Philipp Breitenecker, Head of Marketing bei Beko Austria.