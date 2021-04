Neueröffnungim City Center Völkermarkt

EP:Hus erstrahlt in neuer Pracht

Hintergrund | 2 | | Wolfgang Schalko | 07.04.2021

EP:Hus heißt seine Kunden nun im City Center Völkermarkt willkommen.

Am Freitag, den 26. März 2021, feierten Geschäftsführer Georg Hus und sein Team die Neueröffnung seiner Filiale im City Center Völkermarkt. „Die Eröffnung der wunderschön gestalteten Filiale ist ein einzigartiger Erfolg gewesen!“, zeigt sich der Firmenchef begeistert und dankt den Mitarbeitern für ihren wertvollen Beitrag sowie dem Team von ElectronicPartner für die professionelle Begleitung und tatkräftige Unterstützung.

Schon beim Betreten des neuen Standortes in der ehemaligen Vögele-Filiale stechen sofort die neuesten Produktinnovationen ins Auge, die bei den Kunden Begeisterung wecken sollen. So fällt der Blick etwa gleich auf die neuen Neo QLEDs von Samsung oder die neue VERTUO Nespresso, die zum Ausprobieren vor Ort bereitstehen. „Mir ist es ausgesprochen wichtig, dass unsere Kundinnen und Kunden neueste Produkte gleich vor Ort quasi ‚angreifen‘ können“, betont Georg Hus. „Sie sollen sich selbst ein Bild davon machen können, wie dieses Gerät aussieht und funktioniert. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen dabei natürlich gerne weiter und beraten kompetent und verständlich – und genau das wissen die Einwohner von Völkermarkt so an unserer Filiale zu schätzen. Hier bekommen sie nicht nur die neuesten Produkte, sondern können sich selbst ein Bild von diesen machen und werden fachkundig beraten – und genau so sollte Service aussehen!“

Georg Hus erweitert sein Sortiment kontinuierlich und ist darum bemüht, die neuesten Produkte vor Ort zu haben. „Unser ursprüngliches Sortiment besteht aus Produkten aller Bereiche, also Haushaltsgeräte wie Kühlschränke, Waschmaschinen, Geschirrspüler, Herde uvm, ebenso UE-Geräte wie etwa Fernseher sowie auch Produkte aus den Bereichen IT und Telekom. Wir sind sehr breit aufgestellt, und unsere Kundinnen und Kunden wissen diese Produktvielfalt zu schätzen“, führt Georg Hus aus und ergänzt: „Das bestehende Sortiment haben wir jetzt noch um Elektrowerkzeuge, Infrarotheizungen und -kabinen, Kamin- und Pelletöfen sowie im Handysektor erweitert, um noch gezielter auf die Interessen und Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden eingehen zu können.“

Wenn der Blick durch die modern gestaltete Filiale mit ihren ordentlich gereihten Produkten wandert, stößt er unweigerlich auch auf die umfangreiche Zubehörausstellung im Geschäft – was natürlich beabsichtigt ist, wie Hus erklärt: „Es ist mir wichtig, dass für die Geräte, die ich anbiete, auch das passende Zubehör gleich lagernd ist. Meine Kundinnen und Kunden sollen nicht noch extra darauf warten müssen, dass Zubehör zu ihrem neuen Produkt noch geliefert werden muss, sondern rundum zufrieden aus meinem Geschäft gehen – und gerne wiederkommen.“

Neben dem „klassischen” EFH-Sortiment gibt es auch Öfen, Heizungen und das passende Werkzeug. „Wir möchten Georg Hus an dieser Stelle herzlich zu seiner neu eröffneten Filiale gratulieren“, so Michael Hofer, Geschäftsführer von ElectronicPartner Austria. „Wir haben ihn bereits von Anfang an begleitet, schon als er seine erste Filiale mit 250 m2 eröffnet hat. Gemeinsam haben wir uns um alle Fragen und Belange rund Geschäftsführung, kaufmännische Leitung und Marketing fachkompetent gekümmert, und aus der großen Motivation und dem eisernen Willen von Georg Hus ist nun dieses neue, wunderbar gestaltete Geschäft entstanden, auf das er und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur stolz sein können. Aus unserer anfänglichen Zusammenarbeit ist bereits eine intensive Partnerschaft, ja sogar Freundschaft geworden, und auf dieses perfekte Zusammenspiel legen wir bei all unseren Händlern größten Wert.“

Eine Erfolgsgeschichte

Am 14. September 2017 hat Georg Hus in Völkermarkt seine erste Filiale eröffnet. „Ich war damals schon sehr aufgeregt“, berichtet Hus, „immerhin war der Schritt in die Selbstständigkeit ein sehr großer für mich. Michael Hofer und das gesamte Team von ElectronicPartner haben mich aber bei jedem Schritt begleitet und es mir so ermöglicht, meinen Traum wahr werden zu lassen.“

Dieser Traum ist gewachsen und trägt Früchte: Nach drei Jahren wird nun das Geschäft mit der Adaptierung einer ehemaligen Vögele Filiale auf rund 940 m2 erweitert. „Georg Hus hat schon immer mit seiner Motivation und Begeisterung überzeugt.“, schwärmt Michael Hofer. „Es war von Anfang an klar, dass er es noch weit bringen wird, und dass sein Geschäft sich dank seiner Willenskraft, seinem Fleiß und seiner Energie sehr gut entwickeln wird. Und wie man nun sieht, hat es sich nicht nur gut entwickelt, sondern sämtliche Erwartungen übertroffen.“

Bei der Eröffnung der neuen Filiale von EP:Hus haben sich zahlreiche Geschäftspartner und Freunde eingefunden, um dem Inhaber zu seinem Erfolg zu gratulieren. So etwa auch Anita Wlassits-Terkl (AD Electrolux), Erich Theuermann, Regionalleiter bei ElectronicPartner Austria, und die Lebensgefährtin von Georg Hus, Bianca Adlassnig. „Ich möchte mich auch bei meinen treuen Kundinnen und Kunden für das Vertrauen bedanken“, so Georg Hus abschließend. „Ich bin sehr stolz darauf, meinen regionalen Beitrag für Völkermarkt leisten zu dürfen.“