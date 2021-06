„Beste Elektronikversicherung“ und „Beste Smartphoneversicherung“

Auszeichnungen für Wertgarantie

18.06.2021

Auch im ersten Halbjahr 2021 hat Wertgarantie – trotz Corona-Krise – an seiner Strategie zur Unterstützung seiner Kunden und Fachhandelspartner festgehalten. Dabei profitierte der Garantiedienstleister auch von seinem starken Premium-Produkt, dem Komplettschutz. Dafür wurde Wertgarantie im ersten Quartal und im April von der deutschen Fachzeitschrift markt intern sowie Focus Money ausgezeichnet.

Bereits im Februar verlieh der deutsche Branchenverlag markt intern Wertgarantie den Fairplay Award für besonderes partnerschaftliches Verhalten und dauerhafte Unterstützung des Fachhandels während der Corona-Krise. Unter der Schirmherrschaft des ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse attestierte der Verlag dem Spezialversicherer aus Hannover eine vorbildliche Krisenbewältigung. Ausschlaggebend waren unter anderem die Verstärkung des Vertriebsteams in Krisenzeiten, um die Betreuung aufrechtzuerhalten, sowie die Initiative „Verkaufen in Zeiten geschlossener Geschäfte“, die von zahlreichen Partnern als ausgesprochen positiv, stärkend und motivierend eingeordnet wurde.

Wertgarantie-Vorstandsvorsitzende Patrick Döring freut sich sehr über diesen Preis: „Diese Auszeichnung bestätigt das Engagement von Wertgarantie, denn wir leben die Partnerschaft mit dem Fachhandel und gehen daher mit unseren Partnern durch dick und dünn. Die letzten Monate haben uns alle vor besondere Herausforderungen gestellt. Und jedes Unternehmen, das dazu in der Lage ist, sollte jetzt auch etwas zurückgeben und den Handel unterstützen.“

Höchste Reputation und Beste Elektronikversicherung

Ende März wurde Wertgarantie dann bereits zum vierten Mal in Folge als „Beste Elektronikversicherung“ und „Beste Smartphoneversicherung“ ausgezeichnet: Der Schwerpunkt der Studie von Focus Money lag auf Handys, Tablets, Smartwatches und Laptops. Gewertet wurden alle relevanten Angaben zu Preis, Leistungsumfang, Art und Weise des Vertragsabschlusses, Ablauf der Schadensmeldung, Erstattung Leistungsabwicklung verschiedener Produkte unterschiedlicher Anbieter. Thilo Dröge, Vertriebsleiter bei Wertgarantie, zeigt sich begeistert: „Damit ist uns mittlerweile der Viererpack gelungen! Das ist eine Spitzenleistung, die in dieser Kontinuität nur einem eingespielten Team gelingt. Alle Beteiligten haben auf ihrer Position einen guten Job gemacht. Unsere Siegel bringen uns gegenüber unseren (zukünftigen) Kundinnen und Fachhandelspartnerinnen entscheidende Vorteile: Mit ihnen lassen sich Gespräche eröffnen und sie schaffen Vertrauen.“

Und inzwischen erhielt Wertgarantie auch zum zweiten Mal nach 2018 das Siegel „Höchste Reputation“ von Focus Money. Hierbei wurden mittels eines Social Listenings die Themen Arbeitgeber-Performance, wirtschaftliche Performance, Performance des Managements, Produkt- und Service-Performance und Performance durch Nachhaltigkeit im Internet untersucht. Mehr als 438 Millionen Quellen wurden dafür ausgewertet und in der Kategorie Versicherungen konnte sich Wertgarantie in der Spitzengruppe platzieren. Auch darauf ist Thilo Dröge stolz: „Die Wertschätzung und Anerkennung, die uns über all diese Auszeichnungen zuteil wird, freut uns sehr und bestätigt uns, dass unsere Arbeit und Vertriebsaktivitäten draußen im Markt wahrgenommen und honoriert werden.“