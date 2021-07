Hot! Die E&W- bzw. elektro.at-Redaktion zieht sich drei Wochen zurück

Sommerpause

Hintergrund | 1 | | Stefanie Bruckbauer | 13.07.2021

Die E&W-Redaktion geht in die Sommerpause. (Foto: S. Bruckbauer)

Der Sommer ist da. Die E&W Juli/ August-Ausgabe ist abgeschlossen. Nun treten wir, die E&W- bzw. elektro.at-Redakteure, etwas leiser ...

Die E&W-Redaktion geht in die Sommerpause. Genauer gesagt gehen wir Redakteure in den nächsten drei Wochen abwechselnd in Urlaub, um unsere Batterien für den Herbst aufzuladen.

Wir werden das Branchengeschehen in den nächsten Wochen dennoch im wechselnden Bereitschaftsdienst für Sie weiter verfolgen, und sollte etwas Wichtiges geschehen, werden wir auf www.elektro.at natürlich gewohnt zuverlässig darüber berichten.

Bis wir uns Anfang August wieder sehen, hören, lesen, wünschen wir Ihnen einen schönen Sommer, gegebenenfalls einen erholsamen Urlaub und wie immer erfolgreiche Geschäfte!