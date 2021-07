Kontaktlos bestellen und bezahlen

Samsung stellt eigene Kiosk-Lösung vor

Dominik Schebach | 14.07.2021

Mit seinem Kiosk bietet Samsung eine standardisiert Lösung für Bestell- und Bezahlvorgänge in einem Shop. (© Samsung)

Seit Beginn der Pandemie haben Kiosk-Lösungen an Beliebtheit gewonnen. Samsung hat nun eine innovative All-in-one-Lösung zur kontaktlosen Bestellung und Bezahlung präsentiert. Das Gerät ist auf eine einfache Installation ausgerichtet und verfügt über eine umfassenden Schutzbeschichtung. Der Samsung Kiosk ist weltweit in den folgenden 12 Ländern verfügbar: USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Frankreich, Schweden, Niederlande, Belgien, Spanien, Österreich, Australien und Singapur.

„Kioske haben schnell große Akzeptanz gefunden und sind aus unserem Alltag kaum mehr wegzudenken. Sie bieten besonders einfache und bequeme Einkaufsmöglichkeiten sowie innovative Lösungen zur Interaktion mit Kunden und zur Optimierung von Einkaufsabläufen“, berichtet Hyesung Ha, Senior Vice President Visual Display Business bei Samsung Electronics. “Der neue All-in-one Kiosk von Samsung ist für Unternehmen eine smarte und einheitliche Lösung mit besonders nützlichen Business-Features.”

Das dezente Design des Samsung Kiosk ist n Grau-Weiß gehalten. Der 24-Zoll-Touchscreen mit Samsungs bewährter SoC-Technologie macht dank höchster Verlässlichkeit und starker Leistung einen externen PC überflüssig. Der Samsung Kiosk arbeitet mit einem modularen System, das eine Vielzahl von Zahlungsoptionen bietet. Eine Halterung für die wichtigsten – separat erhältlichen – EMV-Terminals (Europay, MasterCard, Visa), Barcode und QR-Code-Leser sowie Drucker und WLAN-System sind bereits integriert. Diese umfassende Funktionalität ermöglicht eine besonders schnelle und einfache Wartung und sorgt damit für minimale Geschäftsausfallszeiten und für maximale Kundenzufriedenheit.

Mit einer Vielzahl von Installationsmöglichkeiten fügt sich der Kiosk optimal in jede Umgebung ein. So lässt sich das System am Tresen aufstellen, mit einer Standhalterung frei im Raum platzieren oder mit einer optionalen Halterung an der Wand montieren. In Zeiten von Abstandhalten hat Samsung eine sichere UL-zertifizierte antimikrobielle Displaybeschichtung entwickelt. Diese Beschichtung verhindert zudem die Beeinträchtigung der Bildqualität durch Sauerstoff und Schwefel in der Luft. Eine kristallklare Bildschirmqualität bleibt somit über die gesamte Lebensdauer des Samsung Kiosks erhalten. Zusätzlich ist das Display mit einer bruchsicheren Folie überzogen, die Kundinnen und Kunden im Falle eines schweren Bildschirmschadens schützt.

Der Samsung Kiosk nützt einen dreischichtigen Samsung Knox Sicherheitsschutz, der die Hardware, Bezahlplattform, Applikation sowie Kundendaten sichert. Das Linux-basierende Open-Source-Betriebssystem, das von Tizen angetrieben wird, ermöglicht zudem Anwendungsentwicklungen auf einer gesicherten Plattform. Dank hoher Kompatibilität und der Unterstützung von Web-Standardtechnologien (HTML5, JavaScript, CSS) können Entwicklerinnen und Entwickler eine Vielzahl von Software-Anwendungen für den Samsung Kiosk erstellen. Zudem unterstützt der Kiosk verschiedene FinTech- und POS-Lösungen.

Das MagicINFO Remote Management Feature verbessert die Effizienz des Filialmanagements. Mögliche Systemfehler können in Echtzeit identifiziert und notwendige Maßnahmen zur Problembehebung getroffen werden. Fernsteuerungsfunktionen helfen nicht nur bei der Problemerkennung, sie bieten auch wichtige Steuerungsfunktionen wie das Ein- und Ausschalten des Bildschirms aus der Distanz. Der Samsung Kiosk soll in den kommenden Monaten in weiteren Staaten eingeführt werden.