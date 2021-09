Veränderungen

RS Components: Ausbau des Distributionszentrums schreitet voran

Hintergrund | 0 | | Julia Jamy | 17.09.2021

Das erweitere Lager soll eine größere Lagerkapazität, noch höhere Serviceniveaus und eine weiter verbesserte Lieferzuverlässigkeit bieten. (© RS)

RS Components baut sein Distributionszentrum in Bad Hersfeld weiter aus. Mit der Erweiterung will man den Kunden und Lieferanten einen noch besseren Service bieten. Das neue Lager soll mit moderner Technologie und größerer Lagerkapazität überzeugen. Derzeit durchläuft das Distributionszentrum eine „Test- und Trainingsphase". Denn wenn der neue Erweiterungsbau seinen Betrieb aufnimmt, sollen auch die Mitarbeiter gut vorbereitet sein.

Nach der Fertigstellung soll das erweiterte Distributionszentrum eine größere Lagerkapazität, noch höhere Serviceniveaus und eine weiter verbesserte Lieferzuverlässigkeit bieten, um den Anforderungen einer EU-weiten und globalen Rolle noch besser zu entsprechen. Dies erlaubt auch eine noch stärkere Fokussierung auf die Ansprüche Lieferanten und Kunden von RS sowie auf die vom Distributor angebotenen Serviceleistungen.

Derzeit durchläuft der Lagerstandort eine „Test- und Trainingsphase“. Das erweiterte Lager soll mit modernster Technologie ausgestattet werden und seine Automatisierung dem neusten Stand entsprechen. Außerdem kommen ein modernes Lagerverwaltungssystem mit fortschrittlichsten Bestandsmanagementprozessen zum Einsatz. Gleichzeitig soll es den Mitarbeitern großartige Qualifikations- und Entwicklungsmöglichkeiten bieten.

Die Mitarbeiter des Bad Hersfelder Distributionszentrums von RS durchlaufen derzeit intensive Schulungen. Denn wenn der neue Erweiterungsbau am Lagerstandort seinen Betrieb aufnimmt, sollen sie gut vorbereitet sein.

Veränderungen

Rainer Torka, Lagermitarbeiter in Bad Hersfeld, fasst die Erfahrungen, die er während seines Trainings gemacht hat, folgendermaßen zusammen: „Ich arbeite seit 23 Jahren bei RS und habe in dieser Zeit einige Veränderungen miterlebt. Aber die Erweiterung unseres Distributionszentrum in Bad Hersfeld ist der größte Wandel, denn ich je persönlich miterlebt habe.“

Wenn das neue Distributionszentrum seinen Betrieb aufnimmt, wird vom bisherigen „Person-zur-Ware-Modell“ auf ein „Ware-zur-Person-Modell“ umgestiegen. Das bedeutet konkret, dass die Mitarbeiter an ihren Arbeitsplätzen sitzen bleiben und die Ware direkt zu ihnen kommt. Den Transport übernehmen kleine Roboter.

„Natürlich verlangen die neuen Technologien und Prozesse von uns allen, mit Veränderungen umzugehen und anders zu denken und zu handeln. Aber es ist der Rahmen, um schneller zu arbeiten und die Produktivität zu erhöhen. Dies kommt unseren Kunden und Lieferanten sehr entgegen. Doch auch für mich und meine Kollegen wird alles viel einfacher. Ich freue mich auf diese Veränderungen. Ich denke, es ist immer wichtig, vorwärts zu gehen und in die Zukunft zu blicken“, bringt der langjährige Mitarbeiter seine Sichtweise auf den Punkt.

Der vor zwei Jahren begonnene Ausbau am Standort Bad Hersfeld soll den Kunden ein erweitertes Produktsortiment bieten. Außerdem kommt den Lieferanten die vergrößerte Lagerkapazität zugute. Im Laufe der Zeit wird das Distributionszentrum über ein Fassungsvermögen für rund 500.000 Produkte verfügen. Lagerbestände näher zu den Lieferanten und Kunden zu bringen und auf die neuesten Technologien zu setzen, soll die Effizienz steigern und Kosten senken, während sich gleichzeitig die CO 2 -Bilanz erheblich verbessert.