Hartlauer gewinnt DotCOMM Award in Platin

Hartlauer hat unter ca. 2.500 internationalen Einreichungen den DotCOMM Platin-Award erhalten. Diese Auszeichnung wurde für das digitale Transformationsprojekt mit unter anderem der neuen Website in der Kategorie „Business to Consumer“ verliehen. Die Einreichung mit dem Titel „Hartlauer – The Journey to Omnichannel Commerce“ wurde von der Association of Marketing and Communication Professionals als Jury mit diesem Award ausgezeichnet.

Um für den immer schneller und umfassender voranschreitenden Wandel im Handel gerüstet zu sein, setzte Hartlauer das Omnichannel-Commerce Projekt gemeinsam mit Emakina CEE um. Gemeinsam wurde die gesamte Systemlandschaft – von online und offline Commerce über CRM bis Digital Marketing und Business Intelligence-Analytics – erneuert und aufeinander abgestimmt.

Umstrukturierung

Für den Kunden sichtbar ist dieser Wandel auf den allerersten Blick mit der neuen Website plus neuem Webshop. Die Umstrukturierung geht darüber hinaus über alle digitalen Bereiche im ganzen Unternehmen und umfasst auch Marketingmaßnahmen on- und offline sowie gesteigerten Service.

Auch Geschäftsführer Robert F. Hartlauer freut sich über die Auszeichnung:„Das Ziel war es alle unsere Kunden noch besser und persönlicher beraten zu können, sei es in einem unserer 160 Geschäfte in ganz Österreich, oder eben in ganz neuer Qualität auch jederzeit Online oder am Telefon. Alle unsere Systeme sind nun für diese Aufgabe gerüstet und heben unser löwenstarkes Service auf eine ganz neue Ebene!“