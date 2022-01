Nach über 46 Jahren in der Elektrobranche

Reinhold Ullmann verabschiedet sich in den Ruhestand

Hintergrund Die Branche | 0 | | Julia Jamy | 12.01.2022

Der langjährige Verkaufsleiter von Hager, Reinhold Ullmann, verabschiedet sich per Ende des ersten Quartals 2022 in seinen wohlverdienten Ruhestand (© Hager)

Der langjährige Verkaufsleiter von Hager, Reinhold Ullmann, verabschiedet sich nach fast einen halben Jahrhundert Tätigkeit in der Elektrobranche in den wohlverdienten Ruhestand.

Am 19. August 1974 begann Reinhold Ullmann sein Arbeitsverhältnis beim damaligen Elektrogroßhändler Gerstmair. Zu Beginn seiner Ausbildung als Großhandelskaufmann arbeitete Reinhold Ullmann noch mit Schreibmaschine und Hängeregister zur Datenablage. „Digitalisierung“ war noch in weiter Ferne. Nach seinem Ausbildungsabschluss war Reinhold Ullmann noch viele Jahre beim Elektrogroßhandel tätig, bis er im Frühjahr 2008 in die Industrie zu Hager Electro wechselte. Als Verkaufsleiter führte er Hager mit seinem Team zu neuen Umsatzgrößen und durch seine Aufgeschlossenheit gegenüber „Neuem“ begleitete er erfolgreich den smarten Digitalisierungsweg von Hager Österreich.

Alexander Rupp, Geschäftsführer von Hager Österreich, erinnert sich zurück: „Reinhold Ullmann und ich haben fast zeitgleich bei Hager begonnen. Von Beginn an hatten wir das gleiche Verständnis was Mitarbeiterführung und Kundenbetreuung betrifft. In den gemeinsamen Jahren hatten wir stets eine sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit, viel Erfolg und Spaß an der Arbeit. Auf diesem Wege möchte ich mich noch einmal ganz herzlich für seinen Einsatz bedanken und wünsche ihm für seinen weiteren Lebensweg viel Spaß, Glück und Gesundheit.”

„Nach fast 50 Jahren durchgängig in der Elektrobranche und 14 Jahren Hager verabschiedet sich Reinhold Ullmann, ein geschätzter Kollege und Freund, per Ende des ersten Quartals 2022 in seinen wohlverdienten Ruhestand. Als Ruhepol, wie wir ihn kennen, wird er seine neuen Aktivitäten und Hobbys mit Abgeklärtheit und Freude meistern. Hager wünscht unserem „Reini“, wie er seit Jahren liebevoll in der Branche genannt wird, alles Gute für seinen neuen Lebensabschnitt.“