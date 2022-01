Disruptive Veränderungen

Wenn der Markt entschieden hat

Hintergrund | 0 | | Dominik Schebach | 23.01.2022

Tesla hat bewiesen, dass man alltagstaugliche ELektroautos bauen kann, bei denen auch der Fahrspaß nicht zu kurz kommt. Seither ist der Damm gebrochen.

Es war im vergangenen Herbst, als in Deutschland heftig über ein gesetzlich festgesetztes Ende für den Verbrenner diskutiert wurde. Damals stieß ich in einem Medium auf einen Kommentar, der mich dann doch ein wenig verwunderte. Dort argumentierte der Autor, dass Deutschland sich unbedingt gegen ein offizielles Ablaufdatum für den Verbrennungsmotor stellen müsste, um seine Fahrzeugindustrie mit ihren Arbeitsplätzen zu schützen. Es brauchte ein wenig, bis ich die Quelle meiner Irritation freigelegt hatte.

Der Autor des Kommentars hat ungefähr so schlüssig argumentiert, wie ein Manager eines ehemals führenden nordischen Handyherstellers, der im Jahre 2008 über die Zukunftsaussichten von Featurephones referierte. Sie erinnern sich, das Jahr eins nach iPhone. Argumente wie Akkulaufzeit, Sprachqualität oder Robustheit zählten auf einmal weniger. Die Kunden wollten Smartphones und die Flexibilität von Apps. Die Konzernführung von Nokia hatte damals den Anbruch des Smartphone-Zeitalters schlicht verschlafen und lief ab diesem Zeitpunkt der Entwicklung im Markt hinterher. Das Bittere war, dass die Finnen damals durchaus Smartphones in der Schublade hatten. Doch sie kamen zu spät und wohl auch zu halbherzig. Der Rest ist Geschichte.

Warum ich das Beispiel aufbringe? Für mich ist diese Episode der Mobilfunkentwicklung ein gutes Beispiel, wie eine Kombination aus Hybris und dem Festhalten an überkommenen Technologien, Designideen oder Geschäftsmodellen selbst mächtige Marktführer zum Absturz bringen können. Wenn der Markt einmal entschieden hat, dann istder Wechsel nicht mehr aufzuhalten. Heute wird dies als disruptive Veränderungen bezeichnet. Aber solche Brüche in der technischen Entwicklung hat es in der Vergangenheit immer wieder gegeben – und sie werden auch in Zukunft immer wieder vorkommen. Das Erstaunliche ist, dass sie oft von einem einzigen Unternehmen ausgelöst werden, welche als erstes neue Technologien, Eigenentwicklungen und manchmal auch nur revolutionäre Designidee zu einem stimmigen Gesamtpaket verbinden.

Umgelegt auf die deutsche Automobilindustrie bedeutet dies, wenn der Markt das Ende einer Technologie entschieden hat, dann kann ich die besten Verbrennungsmotoren der Welt bauen, sie werden keinen kommerziellen Erfolg mehr haben. Tesla hat demonstriert, dass man alltagstaugliche Elektrofahrzeuge bauen kann, bei denen der Fahrspaß nicht zu kurz kommt. Damit war der Damm gebrochen. Ein Festhalten an dem überkommenen Modell führt unter diesen Umständen in den Untergang. Da hilft dann auch keine politische Rückendeckung mehr.

Die Entscheidung für das Ende des Verbrennungsmotors in seiner derzeitigen Form ist längst gefallen. Immer mehr Kunden steigen um. Ob es da noch ein staatliches Ablaufdatum braucht, darüber kann man diskutieren. Eine eindeutige Motivationshilfe für die ewigen Zauderer ist es allemal. Ein Projekt der Boston Consulting Group mit dem World Economic Forum, CEO Guide to Climate Advantage, zeigt in diesem Zusammenhang zudem, dass innovative Unternehmen die Transformation schneller vorantreiben, als so mancher glaubt. Und viele diese Unternehmen ziehen aus dieser technologischen Führungsposition wieder handfesten Nutzen wie höhere Umsätze oder einen Zugewinn an Marktanteilen.

In so einer Situation kann man nur noch den augenblicklichen Schwung nutzen, um möglichst gut in die nächste Technologie-Generation hinüberzuwechseln, so lange das Fenster noch offen ist. Dabei kann man – um beim Beispiel der Automobilindustrie zu bleiben – überraschend viele Stärken weiterhin nutzen, Wissen mitnehmen oder auf bestehenden Traditionen und Fertigkeiten aufbauen. Die Kunst ist natürlich, rechtzeitig zu wechseln, sodass man den Umstieg planmäßig vollziehen kann und auch unter den neuen Vorzeichen wieder bei den ersten Geigen mitspielt. Dh nicht, dass man jeden Trend mitmachen muss. Man sollte sich allerdings jede neue Entwicklung genau ansehen, und es braucht die unbedingte Bereitschaft, auch einmal lTraditionen über Bord zu werfen.

Denn eines sollte man nicht unterschätzen, wurde der Kipppunkt einmal überschritten, so beschleunigt sich die Entwicklung immer mehr und gewinnt eine eigene Dynamik. Wer unter diesen Umständen länger wartet, muss einen größeren Rückstand aufholen, mehr investieren und größere Veränderungen mit einem Schlag bewältigen. Kleinere Unternehmen haben in dieser Situation einen nicht zu unterschätzenden Vorteil: Sie sind felxibler. Deswegen zahlt es sich auch als mittelständisches Unternehmen aus, die Augen offenzuhalten, um solche Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und für sich zu nutzen.