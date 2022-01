in Wien 1150

Elektro-b-Markt: Einzelhandelskaufmann/ -frau Elektro-Elektronikberatung (m/w/d) gesucht

Hintergrund Hausgeräte | 0 | | Dominik Schebach | 25.01.2022

EBM Hausgeräte GmbH (elektro-b-markt) ist ein auf Haushalts-Großgeräte spezialisiertes Einzelhandelsunternehmen mit Filialen in Wien und Niederösterreich. Originalverpackte und transportbeschädigte Markenware (Miele, Siemens, Bosch, Liebherr,...) zu Spitzenpreisen sowie erstklassige KundInnenbetreuung seit mehr als 30 Jahren machen das Unternehmen zu einem der ersten Ansprechpartner im Bereich der Elektro-Weißware.

Wir laden Sie ein, unsere Zukunft aktiv mitzugestalten und suchen

Einzelhandelskaufmann/ -frau Elektro-Elektronikberatung (m/w/d)

Vollzeit (38,5 h)

Es erwartet Sie ein interessantes Aufgabengebiet, das Sie selbst mitgestalten und für verschiedene Bereiche Verantwortung übernehmen können. Wir freuen uns, wenn Sie Ideen einbringen, die zukunftsorientiert sind und zum Unternehmenserfolg beitragen.

Als Teil unseres motivierten Teams tragen Sie dazu bei, unsere KundInnen individuell zu beraten, mit Fachkompetenz zu punkten und Elektro-Weißwaren zu verkaufen, die die Bedürfnisse unserer KundInnen erfüllen. Darüber hinaus sorgen Sie mit Ihrem freundlichen Auftreten und Ihrer Ausstrahlung dafür, dass die Marke elektro-b-markt positiv wahrgenommen und weiter gestärkt wird. Unser Team ergänzen Sie durch ein hohes Maß an Kollegialität, Freude am Service sowie der Beratung aus. Und am wichtigsten: durch gemeinsames Lachen!

Wir bieten:

*einen sicheren Arbeitsplatz in einem etablierten und äußerst erfolgreichen Unternehmen,

*ein breit gefächertes Aufgabenfeld, in dem Sie thematische Schwerpunkte setzen können,

*die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen und zu implementieren,

*Unterstützung bei der beruflichen/ persönlichen Weiter- und Ausbildung

*flache Hierarchien,

*(freiwillige) Teilnahme an Teamevents,

*eine ausgeglichene Work-Life-Balance,

*geregelte Arbeitszeiten im Rahmen der Öffnungszeiten (1 Tag pro Woche frei) und

*eine überdurchschnittliche Bezahlung im Vergleich zu anderen Stellen in der Branche (nach Vereinbarung und Qualifikation)

Unsere Anforderungen an Sie:

*Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Sprachen von Vorteil,

*idealerweise Erfahrung im Bereich Weißware,

*idealerweise Führerschein der Klasse B,

*gepflegtes Äußeres,

*körperliche Belastbarkeit,

*höfliche Umgangsformen und

*Freude am Umgang mit KundInnen

Die meiste Zeit Ihrer Einschulung verbringen Sie in unserem XXL Store in 1150 Wien, in dem sich auch die Firmenzentrale befindet. Sie werden ab und zu auch an unseren anderen Standorten in Wien und Niederösterreich eingesetzt werden.

Bei Interesse senden Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf inkl. Kontaktdaten, Zeugnisse) ausschließlich als pdf an Herrn Serkan Kaya unter kaya@ebmh.at. Wir freuen uns, SIE demnächst in unserem Team begrüßen zu dürfen.

Entgeltangaben des Unternehmens: Das Mindestgehalt für die Stelle als Einzelhandelskaufmann/-frau für Elektro-Elektronikberatung beträgt EUR 1.896,00 brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung (bei abgeschlossener Ausbildung vom Einzelhandelskaufmann /-frau). Bereitschaft zur Überzahlung.

Unternehmen elektro-b-markt Hausgeräte Kontakt Serkan Kaya: kaya@ebmh.at Link www.ebmh.at