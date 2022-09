Hot! Bosch Serie 8 und Siemens iQ700

Launchevent: Die Ofenbarung bei BSH

Hausgeräte | 2 | | Dominik Schebach | 09.09.2022

Mit der Air Fry-Funktion wird die Heißluftfritteuse in das Backrohr integriert.

In einer kurzweiligen Präsentation mit Armin Assinger als Moderator hat BSH-GF Ulrike Pesta in Wien die neuen Premium-Backöfen der Bosch Serie 8 und Siemens iQ700 nun auch in Österreich gelauncht. Während bei den neuen Bosch-Geräten die gesündere Zubereitungsart mit AirFry-Funktion und Dampfgaren betont wird, steht bei den Siemens-Geräten der Einsatz künstlicher Intelligenz im Mittelpunkt, womit die Brat- und Backergebnisse den persönlichen Vorlieben angepasst werden können.

Der Schwung vom Schifahren zum Backen sowie Braten hat Moderator Armin Assinger in der BSH Stilarena gekonnt hinbekommen. Die Highlights der jüngsten Ofengeneration wurden dann allerdings von Ulrike Pesta den anwesenden Gästen aus dem Handel und von den Kooperationen präsentiert. Und da konnte die neue BSH-GF bei den auf der IFA vorgestellten Backöfen aus dem Vollen schöpfen.“Die Backöfen sind das Ergebnis eines achtjährigen Entwicklungsprozess‘ in den mehr als eine Million Arbeitsstunden eingeflossen sind“, so Pesta. „Das Ergebnis ist revolutionär.“ Klar ist, die neuen Geräte besetzen den Highend-Markt und bringen viele Funktionen mit, die in den kommenden Jahren wohl ins gesamte Sortiment einsickern werden.

Bosch Serie 8

Auf den ersten Blick fällt das neue Design der bereits auf der Backöfen auf. So kommen die neuen Serie 8 Backöfen von Bosch mit einem großen Touch-Display mit facettierten, digitalen Bedienring auf den Markt. Dieser stellt eine Weiterentwicklung des bisherigen Bedienringes dar und erlaubt eine besonders einfache und intuitive Bedienung des Geräts, lassen sich doch damit alle Gerätefunktionen ansteuern. Mit dem großen TFT-Display hat man immer den Überblick, welche Funktion gerade aktiv ist. Sowohl die Vollglas-Oberfläche des Displays als auch der Bedienring lassen sich mit einem Wisch reinigen.

Air Fry

Wirklich spannend wird es aber bei den Funktionen der neuen Geräte: Bei Bosch steht die gesunde Ernährung im Mittelpunkt. Am einfachsten zu vermitteln ist dabei wohl die AirFry-Funktion. Viele Endkunden wollen Heißluftfritteusen nutzen, haben aber keinen Platz in der Küche. Mit der Air Fry-Funktion wird diese Zubereitung in das Backrohr integriert. Damit gibt man einfach das Gargut wie Pommes frites, Gemüse oder Chicken Wings auf das eigens entwickelte und als Zubehör erhältliche geriffelte Backblech & Grillblech, wählt die Heizart Air Fry und gibt die gewünschte Temperatur ein. So gelingen Speisen, die bisher viel Fett in der Zubereitung benötigten, auch ohne viele Extra-Kalorien knusprig und aromatisch.

Vitamine bewahren

Zudem kommt eine neue Garmethode hinzu, die bestimmte Lebensmittel noch schneller und besonders nährstoffschonend gart: die Dampf-Funktion Plus. Diese Kombination aus bis zu 120 Grad warmer Heißluft und Dampf bereitet zum Beispiel Kartoffeln, Rote Rüben, Karotten, Linsen oder Bohnen um bis zu 35 Prozent schneller als beim reinen Dampfgaren zu. Dabei bewahrt sie Aussehen, Nährstoffe sowie die Konsistenz der Speisen. Das führt zu einem in jeder Hinsicht perfekten Geschmackserlebnis und spart ebenfalls Salz und Fett.

Perfekter Moment

Schließlich unterstützen die neuen Serie 8 Backöfen von Bosch die Benutzer, bei dem ewigen Streben nach dem richtigen Garpunkt: Dafür gibt es nun das verbesserte Bratenthermometer PerfectRoast Plus mit drei Messpunkten für ein akkurates Ergebnis. Dieses ist auch mit der Mikrowellen- und der Dampffunktion kombinierbar und ermöglicht – bei vorgewählter Endtemperatur – dank der Home Connect App sogar die Vorhersage des voraussichtlichen Garzeitendes. Aber auch wer keine Zieltemperatur definiert hat, kann den Garfortschritt mithilfe des Bratenthermometers kontinuierlich verfolgen.

Die perfekte Ergänzung zu PerfectRoast Plus stellt das weiterentwickelte PerfectBake Plus dar. Ein hochsensibler Sensor misst dabei stetig den Sauerstoffgehalt in der Backofenluft. Dieser wiederum gibt Aufschluss über die verdunstende Feuchtigkeit von Kuchen, Quiche & Co. – und damit über ihren Garzustand. Sobald der Kuchen fertig ist, beendet der Ofen den Backvorgang dank automatischer Abschaltfunktion. In Kombination führen PerfectRoast Plus und PerfectBake Plus nahezu immer zu einem idealen Endergebnis, und das ganz ohne Stress und Kontrollen.

Endkontrolle

Wer seinen neuen Premium Backofen zusammen mit der Home Connect App nutzt, hat noch weitere Möglichkeiten. Die beste Einstellung für das Backen von Muffins oder das Garen von Fisch? Der Backofenassistent findet schnell und einfach das richtige Programm – passend zu den Funktionen des neuen Backofens. Und das sowohl in der Home Connect App als auch per Alexa Sprachsteuerung. Zudem lassen sich direkt aus den vielfältigen Rezepten in der App mit einem Klick die zugehörigen Einstellungen auf dem Ofen starten. Von unterwegs aus kann man den Backvorgang in der App überwachen und steuern. Dank der eingebauten Kamera ist sogar ein Blick in den Ofen möglich.

Die neuen accentline Backöfen der Serie 8 sind ab Frühjahr 2023 exklusiv im Fachhandel erhältlich. Weitere Geräte der neuen Premium-Backöfen der Serie 8 kommen ab September 2023 in den Handel.

Siemens setzt auf Zukunftstechnologien

Mit den neuen iQ700 Backöfen von Siemens zieht künstliche Intelligenz (KI) in die Küche ein. Die Backofen-Reihe passt die Back- und Bratergebnisse mithilfe seines Bräunungssensor sowie selbstlernender Algorithmen den Bräunungsgrad von Gerichten wie Pizza und Auflauf oder auch Brot an die persönlichen Vorlieben der Benutzer an. Mithilfe einer Skala von 1 bis 5 sagen diese dem Ofen einfach vor dem Start, wie hell oder dunkel das Gericht werden soll. Dieser kombiniert nun die Informationen der integrierten Backofenkamera mit intelligenten Algorithmen und stimmt das Ergebnis auf ihre Wünsche ab. Sobald der gewünschte Bräunungsgrad erreicht ist, schaltet der Backofen ab – und schickt via Home Connect App eine Push-Nachricht auf das Smartphone des Benutzers. Das gebannte Warten vor dem Backofen-Fenster auf das optimale Ergebnis hat also ein Ende. Die auf der IFA erstmals präsentierten Modelle werden auch bei den EFHT zu sehen sein. Neben klassischen Backöfen stehen zahlreiche Kompakt- und Kombinationslösungen zur Auswahl.

Design

Eine Entwicklungsschritt haben die neuen Modelle auch beim Design vollzogen: Großzügige, dunkle Glasflächen schaffen eine ruhige, elegante Optik, die sich dezent in moderne Küchen integriert. Lediglich eine schmale Linie aus blackSteel trennt die Ofentür von der glatten gläsernen Blende – und schreibt damit die Markenhandschrift fort. Der Glasgriff verschwindet optisch nahezu vor dem gleichfarbigen Hintergrund. So erzielt das Design die Illusion eines grifflosen Looks und schenkt den NutzerInnen dennoch das gute Gefühl, beim Öffnen jederzeit einfach und schnell zupacken zu können.

Einfache Bedienung

Mit der neuen Backofengeneration verabschiedet sich Siemens vom Drehknopf. An seine Stelle tritt ein großzügiges und kontrastreiches TFT Full-Touchdisplay, welches Zugang zur gesamten Leistungsvielfalt eröffnet. Über die Home Connect App sind weitere Funktionen verfügbar. So lassen sich sämtliche Geräte der Reihe mit verschiedenen Smart Speakern vernetzen, darunter auch das Smart Kitchen Dock, das Anfang 2023 auf den Markt kommt. Damit ist es zum Beispiel möglich, dem neuen Backofenassistenten zu „sagen“, was man kochen möchte. Er schlägt dann nicht nur die perfekte Programmeinstellung vor, sondern überträgt diese direkt auf den Backofen.

Dampf: einfach, schnell und gesund

Neben klassischen Backöfen wartet die neue Reihe mit zahlreichen platzsparenden Kompaktöfen sowie Kombinationsgeräten auf. Neue Wege geht die Marke besonders bei den Dampfbacköfen, die es erstmals bei Siemens auch mit Festwasseranschluss gibt. Ein neues Programm räumt mit dem Vorurteil auf, dass gesund kochen zeitaufwendig ist: Dampfgaren Plus bringt nämlich jetzt mehr Speed ins Spiel. Es kombiniert Dampf mit Temperaturen von bis zu 120 °C und sorgt damit für eine Beschleunigung von bis zu 20 Prozent im Vergleich zum herkömmlichen Dampfgaren.

Kombination

Nach wie vor stehen Einbaupanoramen aus verschiedenen Wärmegeräten hoch im Kurs. Küchenplaner werden sich daher über den passenden, vernetzten Einbau-Kaffeevollautomaten sowie die klassische Mikrowelle freuen, welche ein harmonisches Gesamtbild komplettieren. Wer den Raum darunter nutzen will, hat die Wahl zwischen Vakuumierschublade und multifunktionaler Wärmeschublade, die erstmals ebenfalls vernetzt sind. Dadurch können User jetzt mit der Home Connect App den Status der Wärmeschublade überwachen, zusätzliche Heizprogramme – etwa für das Abtauen oder Nachgaren von Steaks – auswählen, einen Timer setzen und die Einstellungen personalisieren: ganz gleich, wo sie gerade sind. Außerdem hören die neuen Schubladen auf Sprachbefehle.

Die neuen studioLine Backöfen der Serie iQ700 sind ab Frühjahr 2023 exklusiv im Fachhandel erhältlich. Weitere Geräte der neuen iQ700 Serie kommen ab September 2023 in den Handel.