RS vereinbart Partnerschaft mit WITT Energy

Energie Harvesting-Lösung

Das WITT-Lösung greift auf die sechs Bewegungsgrade zu und wandelt diese Energie in elektrischen Strom um. (© RS Group)

RS hat eine Partnerschaft mit dem Unternehmen WITT Energy vereinbart. Ziel der Zusammenarbeit ist die Weiterentwicklung der Energie Harvesting-Lösung von WITT Energy, die ungenutzte Bewegung in nutzbare Energie umwandelt.

Das Start-up-Unternehmen WITT Energy hat ein Aggregat entwickelt, das ansonsten ungenutzte Bewegung in nutzbare Energie umwandelt. Das WITT-Lösung greift im Wesentlichen auf die sechs Bewegungsgrade zu und wandelt diese Energie in elektrischen Strom um. Mit diesem Strom werden Akkumulatoren aufgeladen. Das Konzept sei besonders vielversprechend für den Einsatz unter den rauen Bedingungen auf dem Meer oder an der Küste. Das WITT-Aggregat gewinnt Strom aus der Bewegungsenergie von Strömung, Wind und Wellen und macht diesen dauerhaft für räumlich entfernte Anwendungen nutzbar.

Zum Umfang der Partnerschaft mit RS gehören die Unterstützung im Bereich geschäftlicher Abläufe genauso wie Hilfe bei der Beschaffung von Komponenten, Maßnahmen rund um die Community sowie Schulungen. Das WITT-Aggregat befindet sich derzeit noch in der Testphase. Der nächste Schritt bestehe darin, das Prototypenstadium zu verlassen und weltweit verschiedene Anwendungsfelder zu erschließen.