Katzenbeisser Academy-Jubiläumstour 2023

Jetzt die letzten Gratis-Tickets für die Katzenbeisser Academy-Jubiläumstour 2023 sichern.

Gemeinsam mit Christine Mössler, die viele Jahre dem HR-Business Partner Memberboard von Red Bull angehörte, Thomas Pöcheim, der mehr als ein Jahrzehnt die Geschäftsführung von MediaMarktSaturn in Österreich verantwortete, Gernot Krickl, dem Spezialisten für Digitale Sichtbarkeit, und weiteren Experten aus dem Team der Hannes Katzenbeisser Academy, startet in wenigen Tagen die Jubiläumstour 2023. Wie Hannes Katzenbeisser informiert, gibt es bereits mehr als 300 Anmeldungen.

Bereits mehr als 300 Anmeldungen gibt es für die Hannes Katzenbeisser Academy ERFOLGSARENA® Jubiläumstour, die mit drei Terminen anberaumt ist:

September in Mödling bei Wien September in Salzburg Oktober in Innsbruck

… Start jeweils um 18.59 Uhr.

Hannes Katzenbeisser sagt: „Wer am 6. September im Haus der Wirtschaft in Mödling bei Wien dabei sein will, sollte sich schnell eines der letzten GRATIS-TICKETS sichern. Für den 7. September in Salzburg gibt es noch Tickets, der 12. Oktober in Innsbruck entwickelt sich ähnlich wie Wien."

Die Inhalte

„Top 100 Speaker“ Hannes Katzenbeisser beschreibt: „Neben dem Netzwerken mit anderen Unternehmern, Führungskräften und Selbständigen aus Deiner Region werden bei diesem hochkarätigen LIVE-Event wertvolle Lösungen zu folgenden Themen präsentiert:

Richtiges Onboarding bringt eine um 82 Prozent höhere Mitarbeiterbindung

Erfolgreiche Gewinnung, Motivation und Bindung von Mitarbeitern zählt zu den heißesten Themen der kommenden Jahre und erfordert komplett neue Werkzeuge!

Zwischen 30 und 70 Prozent des möglichen Umsatzes werden durch schlechte Verkaufsgespräche nicht abgeholt

Erfahren Sie, wie Abschlussquote, Umsatz, Kundenzufriedenheit und Ertrag in nur wenigen Schritten sofort und massiv gesteigert werden können!



Der Einkaufserfolg liegt zu rund 90 Prozent in der Gesprächsvorbereitung

Der Aufbau wertschätzender und professioneller Lieferantenbeziehungen traägt in Zukunft mehr denn je zum Geschäftserfolg bei!

Der größte Unternehmerfeind ist die digitale Unsichtbarkeit

Tauchen Sie bei diesem LIVE-Event tief ins Online-Universum ein und erkennen Sie, wann und wo Kunden und Angebote im digitalen Zeitalter zusammentreffen.

Emotionale Intelligenz schlägt künstliche Intelligenz

Lernen Sie die neuesten Tools kennen und erleben Sie deren Nutzen, Potentiale und Grenzen!“

