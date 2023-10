Mit Gewinnspiel, Werbechallenge & mehr

Österreichisches E-Commerce-Gütezeichen ernennt November zum „Safer-Shopping-Monat“

Hintergrund | 0 | Unter der Lupe | Stefanie Bruckbauer | 30.10.2023

Eine Studie des Österreichischen E-Commerce-Gütezeichens zeigt die Notwendigkeit und den Wunsch nach mehr Angeboten, die sicheres Online-Shopping unterstützen. Grund genug für das Österreichische E-Commerce-Gütezeichen ein Zeichen zu setzen und den November zum „Safer Shopping Monat“ auszurufen. Im Vordergrund steht dabei das Vertiefen von Wissen und Bewusstsein rund um Cyber-Kriminalität. Gleichzeitig gibt es ein Gewinnspiel mit Preisen im Wert von insgesamt 6.000 Euro. Online-Händler sind eingeladen, an der Safer-Shopping-Werbechallenge teilzunehmen.

Online-Shopping ist zu einem unverzichtbaren Bestandteil des modernen Konsumverhaltens geworden. Allerdings hat die steigende Beliebtheit des Online-Shoppings auch zu einem Anstieg von Cyber-Kriminalität geführt. Immer mehr Menschen in Österreich werden Opfer von Fake-Shops und Internet-Betrugsmaschen, was das Einkaufserlebnis trüben kann.

Die Ergebnisse einer aktuellen repräsentativen Studie des Österreichischen E-Commerce-Gütezeichens bestätigen die Popularität des Online-Shoppings in Österreich: 94 Prozent der Befragten bestellen Waren und Dienstleistungen im Internet, 63 Prozent kaufen mehrmals pro Monat und öfter im Internet ein. Dabei ist der Anteil der Online-Einkäufe am gesamten Einkauf bei den unter 30-Jährigen mit 39 Prozent am höchsten, gefolgt von den 30- bis 43-Jährigen (38 Prozent) und der Generation X (30 Prozent), geboren zwischen 1965 und 1979. Zu den Top-3 der wichtigsten Aspekte beim Online-Shopping zählen: die Wahl des präferierten Zahlungsmittels (95 Prozent), Stornierungen und Retoure ohne große Umstände (95 Prozent) sowie eine ansprechende Gestaltung des Online-Shops (85 Prozent).

Vertrauen und Sicherheit als Erfolgsfaktoren

„Vertrauen schafft die Grundlage für den Erfolg im E-Commerce und für eine hohe Kundenzufriedenheit“, sagt das Österreichische E-Commerce Gütezeichen. Für sieben von zehn Personen in Österreich ist die Möglichkeit, ein sicheres Zahlungsmittel auswählen zu können, ausschlaggebend für die Vertrauenswürdigkeit eines Online-Angebots. Die Bekanntheit des Anbieters (56 Prozent), gute Bewertungen im Internet (48 Prozent) sowie eine rasche und kompetente Reaktion des Anbieters (34 Prozent) sind in puncto Vertrauen ebenso relevant. Hier sind die Händler gefordert, Schritte zu setzen und mit einfachen, wirksamen Maßnahmen das Vertrauen der Konsumenten zu steigern.

Das Vertrauen gegenüber Online-Shops ist eng mit dem Sicherheitsgefühl verbunden. Laut der aktuellen Studie des Österreichischen E-Commerce-Gütezeichens fühlt sich die überwiegende Mehrheit der Befragten (92 Prozent) zumindest „eher sicher“ beim Online-Einkauf. Dennoch wünschen sich 90 Prozent der befragten Frauen und 85 Prozent der Männer mehr Angebote, die sicheres Onlineshopping unterstützen. Von den Personen, die generell beim Online-Shopping Unsicherheiten verspüren, geben 54 Prozent an, dass sie sich bezüglich der Übereinstimmung der angebotenen Produkte mit den Beschreibungen und Fotos unsicher fühlen. 40 Prozent fürchten einen Datenmissbrauch und 32 Prozent wissen nicht, wie seriöse Anbieter zu erkennen sind.

„Der November ist dominiert von Sonderangeboten und den ersten Weihnachtseinkäufen. Die Konsumentinnen und Konsumenten freuen sich darüber, bei Rabatten zuzuschlagen und Schnäppchen zu ergattern. Währenddessen nutzen Cyber-Kriminelle ihre Chance. Sie versuchen, die gesteigerte Online-Aktivität während dieser Aktionstage auszunutzen, um persönliche Daten und finanzielle Informationen von ahnungslosen Kaufenden zu stehlen. Mit dem Safer-Shopping-Monat wollen wir für mehr Awareness und Sicherheit beim Online-Shopping sorgen. Durch Aufklärung und Tipps ermutigen wir dazu, sicherheitsbewusst zu handeln und die persönlichen Daten zu schützen“, unterstreicht Thorsten Behrens, Geschäftsführer des Österreichischen E-Commerce-Gütezeichens.

Safer-Shopping wird belohnt

Basierend auf den aktuellen Erkenntnissen der Studie, realisiert das Österreichische E-Commerce-Gütezeichen, das seit über 20 Jahren als sichtbares Zeichen für seriösen und vertrauenswürdigen Online-Handel steht, diesen Herbst zum zweiten Mal einen eigenen Aktionsmonat: Der gesamte November 2023 wird zum Safer-Shopping-Monat erklärt. Das Österreichische E-Commerce-Gütezeichen setzt Maßnahmen für die Verbraucher- sowie Händlerseite um. Dazu zählen Tipps für sicheres Online-Shopping, das Safer-Shopping-Gewinnspiel und die Safer-Shopping-Werbechallenge für Händler.

Mit verständlichen Tipps für mehr Sicherheit beim Online-Einkauf nimmt sich das Österreichische E-Commerce-Gütezeichen laut eigenen Angaben den Anliegen und Fragen der österreichischen Bevölkerung verstärkt an. Damit will das Gütezeichen ein positives Einkaufserlebnis unterstützen und zugleich das Wissen um die Rechte der Konsumenten verbessern. Die Tipps sind auf der Website unter www.safer-shopping.atund auf Instagram (@guetezeichen) nachzulesen.

Zusätzlich winkt den Konsumenten, die im Safer-Shopping-Monat auf zertifizierte Sicherheit setzen, ein attraktives Safer-Shopping-Gewinnspiel: Alle Einkäufe, die im November in Gütezeichen-zertifizierten Online-Shops getätigt werden, sind teilnahmeberechtigt und können Preise im Wert von mehr als insgesamt 6.000 Euro gewinnen. Die wöchentlichen Verlosungen finden an jedem Montag im November statt. Was das Gewinnspiel heuer noch spannender macht: Bei der Schlussziehung haben erstmals alle Einreichungen des gesamten Monats November eine erneute Gewinnchance, einschließlich der Gewinner der wöchentlichen Ziehungen. Alle Preise und die Teilnahmebedingungen auf www.safer-shopping.at.

Auch die zertifizierten Online-Händler sind zum Safer-Shopping-Monat eingeladen und aufgerufen an der Safer-Shopping-Werbechallenge des Österreichischen E-Commerce-Gütezeichens teilzunehmen. Das Ziel lautet, das Vertrauen der Kunden zu stärken und gleichzeitig kostenlose Zertifizierungen sowie weitere Vorteile zu gewinnen. Die kreativsten und besten Einreichungen werden von einer Fachjury nominiert. Alle Informationen und die Teilnahmebedingungen sind hier zu finden.

Gemeinsam online aktiv für sicheres Online-Shopping

Und auch die Social-Media-Community ist gefragt! Ganz gleich ob in Form von Likes, Shares, Kommentaren oder eigenen Ideen und Beiträgen, die mit den Hashtags #safershopping oder #guetezeichen gekennzeichnet sind oder die an info@guetezeichen.at geschickt werden: Das Österreichische E-Commerce-Gütezeichen freut sich auf Interaktionen mit der Community.