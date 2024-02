Gastkommentar: Markus Gubler über das „gemeinnützige Reparieren“

Von Pfuschern und Professionisten

Hintergrund | 3 | | Markus Gubler | 13.02.2024

Markus Gubler hat sich angesehen, was es mit dem „gemeinnützigen Reparieren" auf sich hat.

Der Bericht zur Insolvenz des R.U.S.Z. wurde auf elektro.at mit einigen z.T. beißenden Kommentaren bedacht. Für den eidgenössisch dipl. Audio- und Videoelektroniker Markus Gubler stellte sich allerdings die Frage, wie kommt es, dass eine Insolvenz eine solche Vielzahl kontroverser Leserfeedbacks hervorbringt? Er sah sich in einem Reparaturcafé an, was es mit dem „gemeinnützigen Reparieren“ auf sich hat.

Als E&W und elektro.at im Oktober 2023 über das Insolvenzverfahren der R.U.S.Z. berichteten, gab es eine Vielzahl „launiger“ Kommentare, welche meine Aufmerksamkeit weckten. Kommentare wie: „Staatlich geförderter Pfuschverein“ (Reparaturprofi), „eine staatlich geförderte Konkurrenz zu steuerzahlenden Betrieben“ (Techniker), „offiziell geduldeter Pfusch? Wo bleiben da die Vorschriften, die eine Reparaturwerkstatt einhalten muss …?“ (Kleinhändler); „Jetzt hat´s die Realität eingeholt … Mitleid hält sich in Grenzen“ (Rumpelstilzchen). Auf der anderen Seite gab es auch sehr wohlwollende Kommentare wie: „Schade, diese Initiative hätte man fördern müssen“ (Chris), „das Herz tut weh bei der Vorstellung, es gibt kein RUSZ mehr“ (MarioFMB).

Ich will anmerken, dass ich die Firma R.U.S.Z. auch nur aus diversen Zeitungsberichten kenne und zu ihr auch eine geteilte Meinung habe. Da ich mich in meiner Freizeit mit Elektronik befasse und mich die Idee des „gemeinnützigen Reparierens“ schon länger interessierte, fasste ich den spontanen Beschluss, mich selbst in einem Reparaturcafé zu engagieren. Ich setze jetzt das um, was mich schon länger herumgetrieben hat und mache meine eigenen Erfahrungen.

Happy Lab

Mit Hilfe von Google habe ich schnell ein paar Reparatur-Cafés gefunden und angeschrieben. Das endete damit, dass mich ein paar Tage später Wolfgang anrief und wir vereinbarten, dass ich beim nächsten Reparaturcafé im Happy Lab (https://www.happylab.at/de_vie) einfach einmal dazukomme. „Jeder nimmt sein Werkzeug selber mit“, sagte mir Wolfgang noch am Ende des Telefonats. – „Ok, geht klar!“, antwortete ich.

Drei Wochen später machte ich mich mit einer großen, randvoll gefüllten Werkzeugtasche auf den Weg ins Happy Lab. Dort im zweiten Wiener Gemeindebezirk angekommen, traf ich auf ein wildes Gewusel von Menschen. Einige waren offensichtlich am Reparieren, andere warteten mit mitgebrachten „Patienten“ auf einen freien Techniker. Ich stellte mich bei einem der Reparierenden vor: „Hallo, ich bin der Neue, wir haben für heute abgemacht.“ Seine kurze Antwort: „Ja, wir haben telefoniert, suche dir einen Platz und versuche dich einfach am Reparieren – wir haben später Zeit zum Reden.“ Arbeit gab es offensichtlich genug.

Vielfalt an Geräten

Glücklicherweise gab es auf einem der Tische noch einen kleinen Platz mit freiem Stuhl. Ich stellte meine Tasche auf den Tisch und wendete mich an die wartenden Personen mit den mitgebrachten Geräten. Von Kaffeemaschinen, Hi-Fi-Geräten, Notebooks bis zu elektrischen Zahnbürsten schien mir, dass alles mitgebracht wurde. Ich fragte einfach einmal in die Runde: „Braucht jemand Hilfe, wer ist der Nächste?“ Ein Herr mit einer runden schwarzen Kugel meldete sich. Es stellte sich heraus, dass die Kugel eine elektrisch betriebene Massagekugel mit defekter Ladebuchse war. Wir setzten uns zusammen an den Tisch, um das Gerät gemeinsam zu begutachten und reparieren.

Der nächste Besitzer brachte einen Mundspüler mit defektem Netzteil. Wieder der Nächste kam mit einem defekten Unterwasser-Scooter für Taucher. Allein die Vielfalt an Geräten war schon faszinierend. Dazu kamen verschiedenste technische Mängel und unterschiedlichste Charaktere von Besitzern. Das war sehr kurzweilig und die Stunden flogen nur so dahin.

Mittlerweile habe ich bei mehreren Reparatur-Cafés aktiv teilgenommen. Ich bin erstaunt, wie viele Geräte letztendlich mit relativ wenig Aufwand repariert werden können. Natürlich gibt es auch Schäden, welche auf Grund fehlender Ersatzteile, technischer Unterlagen oder Messgeräte in einem mobilen Reparatur-Café nicht behebbar sind. In einigen Fällen organisieren wir die notwendigen Ersatzteile und bauen sie beim nächsten Reparaturcafé-Termin ein.

Echte Kapazunder

Was die fachliche Kompetenz betrifft, möchte ich für meine Kollegen, die in ihrer Freizeit unentgeltlich reparieren, eine Lanze brechen. Wir sind eine bunte, zusammengewürfelte Truppe verschiedenster Fachkräfte, welche die Vision „Reparieren statt Entsorgen“ eint. Wir haben echte „Kapazunder“ mit herausragenden fachlichen Kompetenzen. Mir macht es jedes Mal großen Spaß, von diesem unerschöpflichen Erfahrungsschatz zu profitieren.

Schöne und außergewöhnliche Begegnungen gibt es regelmäßig mit den Besuchern. Auch diese inspirierenden Kontakte sind ein wichtiger Beweggrund, sich in einem Reparatur Café zu engagieren. Die Motivation eines Gerätebesitzers in ein Reparatur-Café zu gehen, ist kaum die Aussicht auf eine kostenlose Reparatur. Den meisten geht es darum, liebgewonnene Gerätschaften wiederherzustellen, um sie weiter zu nutzen. Oftmals werden mir dazu sehr persönliche, rührende Geschichten erzählt. Die Freude bei einem positiven Reparaturausgang ist bei den glücklichen Besitzern manchmal fast grenzenlos. Mir wird in einem solchen Moment jedes Mal aufs Neue bewusst, was für einen schönen Beruf ich gelernt habe. Reparieren ist eben mehr als die schlichte Instandsetzung von Geräten!

Auf Bauteilebene

Was das Thema Pfuscher und Professionisten betrifft, haben aus meiner Sicht beide ihre Daseinsberechtigung. Ich erachte es nicht als sinnvoll, Werkstätten, die auf Rechnung arbeiten, gegen die freiwilligen Reparaturkräfte in Reparatur-Cafés auszuspielen. Dort können Geräte wieder in Stand gesetzt werden, welche in bezahlten Werkstätten nicht einmal mehr angegriffen würden. Die Gründe dafür sind auf der einen Seite, dass in Reparaturcafés der Zeiteinsatz keine Rolle spielt und eine Reparatur, in Stunden aufgerechnet, auch einmal den Wert des Gerätes übersteigen darf. Auch ein gescheiterter Reparaturversuch ist erlaubt. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch nicht unerwähnt lassen, dass die freiwilligen Techniker oftmals über elektronisches Fachwissen auf Bauteilebene verfügen, das bei den heutigen Profis in dieser Tiefe kaum mehr zu finden ist. Ich würde das nicht schreiben, wenn ich es nicht selbst schon mehrfach erlebt hätte, dass Geräte in bezahlten Werkstätten angeblich nicht reparierbar sind, jedoch mit entsprechendem einschlägigen Fachwissen relativ einfach und schnell wieder in Stand gesetzt werden konnten. Diese Worte mögen jetzt bei einigen Lesern anecken, sind aber in Zeiten, wo kaum mehr auf Bauteilebene repariert wird und nur noch getauscht wird, Teil der Realität.

Wenn die EU voraussichtlich im Sommer per Gesetz das Recht auf Reparatur verkündet, ist das eine richtige und wichtige Maßnahme, um Ressourcen zu schonen. Neben Technikern, welche wieder lernen müssen, auch auf Komponentenlevel zu reparieren, müssen technische Unterlagen und Ersatzteile leicht und bezahlbar verfügbar sein. Die Gerätekonstruktionen müssen zudem eine einfache Reparatur ermöglichen. Zum letzten Punkt fällt mir folgende aktuelle Geschichte ein: Vor ein paar Wochen brachte jemand eine Kapsel-Kaffeemaschine in ein Reparatur-Café. Das Öffnen dieser Kaffeemaschine entpuppte sich als unerwartete, große Herausforderung. Das Gerät war in einer Art konstruiert, dass eine Reparatur offensichtlich verunmöglicht werden sollte. Wie kommt ein Hersteller dazu, seinen Kunden mit voller Absicht ein Gerät anzudrehen, welches auch bei kleinen Mängeln nicht reparierbar ist? Solche Konstruktionen gehören verboten und Hersteller, die so etwas bauen, sollten sich ernsthaft überlegen, ob dieses Businessmodell Zukunft hat.

Langer Weg

Der Weg zu nachhaltigen, langlebigen und wieder einfacher reparierbaren Geräten ist noch lange. Ein Dank gebührt daher allen, die sich mit diesem Thema beschäftigen und, mit jedem Schritt in die richtige Richtung, etwas für die Nachhaltigkeit tun. Das gemeinsame Ziel, defekte Gerätschaften wieder in Stand zu setzen und ihnen somit ein zweites Leben zu schenken, sollte uns einigen. Ob das in Form einer professionellen Dienstleistung stattfindet oder als gemeinnütziges Service in einem Reparatur-Café, ist in meinen Augen nicht wesentlich. Wichtig ist, dass die Reparierbarkeit von Geräten wieder auf breiter Ebene von den Konsumenten angenommen und bei den Verkäufern eingefordert wird.

Für jene Fachbetriebe mit eigenen Reparaturtechnikern ist das eine großartige Möglichkeit und Chance, sich von den Discountern abzuheben, um verlorene Umsätze und Marktanteile zurückzuholen. Ich selber freue mich, mich auch im neuen Jahr wieder aktiv in Reparaturcafés zu betätigen. In diesem Sinne „packen wir es an“!