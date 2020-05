„Die Pandemie beeinflusst die Gesellschaft nachhaltig“

Studie: Auswirkungen und Chancen der Pandemie für KMU

Stefanie Bruckbauer | 13.05.2020

Eine Umfrage von 99designs und Corus beschäftigt sich mit den Auswirkungen und Chancen der Corona-Pandemie für KMU. Die Ergebnisse zeigen ua., dass über die Hälfte der Unternehmer (56%) ihr Geschäftsmodell infolge der Corona-Krise geändert haben und 54% eine Neugründung während der Krise planen. (Grafik: 99designs)

Die internationale Kreativ-Plattform 99designs hat gemeinsam mit dem Forschungsunternehmen Corus Unternehmer befragt, wie sich die Pandemie auf ihr Verhalten und ihre Unternehmensleistung auswirkt. Die Ergebnisse zeigen ua., dass über die Hälfte ihr Geschäftsmodell infolge der Corona-Krise geändert haben. Ebenfalls mehr als 50% planen sogar eine Neugründung während der Krise.

Nahezu die Hälfte der Unternehmer und Kleinunternehmer verzeichnete einen starken Umsatzrückgang oder stellte den Betrieb als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie sogar ganz ein. 56% haben sich für ein neues Geschäftsmodell entschieden, um zu überleben. Zugleich gab (mit 54%) über die Hälfte an, während der Krise ein neues Unternehmen zu gründen oder einer anderen Nebenbeschäftigung nachzugehen – so die Ergebnisse einer Studie, die die internationale Kreativ-Plattform 99designs in Zusammenarbeit mit dem Forschungsunternehmen Corus durchgeführt hat. Dabei wurden 1.200 Unternehmer befragt, wie sich die Pandemie auf ihr Verhalten und ihre Unternehmensleistung auswirkt.

„Die Kreativität sowie die Problemlösungsfähigkeit von Unternehmern kommen in schwierigen Zeiten voll zur Geltung. Die Krise bietet Gelegenheit, sich neu zu erfinden. Für KMU zeigt sich dies durch die Verbreitung eines gewissen Start-up-Flairs geprägt von schnellen Richtungswechseln, Kollaboration, Experimenten und Iterationen. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Pandemie die Gesellschaft nachhaltig beeinflusst. Geht es um Unternehmen, kann sie als Katalysator für Innovationen wirken“, sagt Kathrin Düring, General Manager Europe von 99designs.

Wie passen KMU ihre Strategien an?

Die Studie zeigt: Mehr als die Hälfte kleiner Unternehmen gibt an, sich auf die COVID-19-Bedingungen eingestellt zu haben. Dies bedeute eine erhebliche Verlagerung auf den Online-Betrieb und die Kundenbindung, wie Düring sagt:

66% der Unternehmen, die vor dem Ausbruch nicht online waren, erstellen nun eine Webseite .

der Unternehmen, die vor dem Ausbruch nicht online waren, nun eine . Mehr als ein Viertel der Unternehmen ( 27% ) möchte aufgrund von COVID-19 ihre bestehende Webseite aktualisieren .

) möchte aufgrund von COVID-19 ihre . Von denjenigen, die ihre Webseite um einen E-Commerce-Bereich erweitern wollen, haben 25% aufgrund von COVID-19 bereits damit begonnen und weitere 21% diskutieren dies als Folge des Ausbruchs.

39% der Unternehmen haben aufgrund von COVID-19 entweder begonnen oder planen, ihre Social-Media-Aktivitäten zu steigern .

der Unternehmen haben aufgrund von COVID-19 entweder begonnen oder planen, ihre . 41% der Unternehmen suchen infolge der Pandemie neue Wege, um über Online-Inhalte mit ihren Kunden in Kontakt zu treten.

Die Ergebnisse geben auch Aufschluss über die Widerstandsfähigkeit und Kreativität des Kleinunternehmenssektors, selbst angesichts der aktuellen Bedingungen. Zum Beispiel:

Trotz der weltweit steigenden Arbeitslosigkeit haben es 50% der KMU, die Arbeitnehmer beschäftigen, im letzten Monat geschafft, ihre Mitarbeiterzahl aufrechtzuerhalten – 10% haben sogar neue Mitarbeiter eingestellt .

haben es 50% der KMU, die Arbeitnehmer beschäftigen, im letzten Monat geschafft, ihre – haben sogar . Über ein Drittel ( 34% ) der Geschäftsinhaber nimmt aktuell an ( Online-)Kursen teil, um sich fortzubilden.

) der Geschäftsinhaber nimmt aktuell an ( teil, um sich fortzubilden. Mehr als die Hälfte (54%) plant, während der Pandemie ein neues Unternehmen zu gründen oder einer anderen Nebenbeschäftigung nachzugehen. Während 64% von ihnen angaben, dass der Hauptgrund dafür darin besteht, das Einkommen zu benötigen, gaben 41% an, mehr Zeit zu haben und 37% sagten, dass sie ihren Arbeitsbereich ohnehin schon immer erweitern wollten.