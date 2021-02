Von Gremium und Energieagentur

Webinar: Das neue Energielabel für Lehrlinge erklärt

Hintergrund Die Branche | 0 | | Dominik Schebach | 08.02.2021

Das neue Energielabel steht vor der Tür. Die Ablösung der bisher gewohnten – aber nicht mehr vollkommen transparenten – Energieeffizienzklassen A+++ bis G bedeutet auch große Herausforderungen für das Beratungsgespräch am POS. Gemeinsam mit der österreichischen Energieagentur veranstaltet der Fachausschuss für Lehrlingsausbildung und Weiterbildung deswegen am 25. Februar 2021 ein Webinar speziell für Lehrlinge optimiert über das neue Energielabel – sowie dazu passend ein Quiz.

Ab 1.3.2021 müssen für Kühl- und Gefriergeräte, Weinlagerkühlschränke, Waschmaschinen, Waschtrockner, Geschirrspüler, TVs und elektronische Displays sowie Lichtquellen (neue Label ab 1.9.2021) die Energieeffizienzlabel NEU verwendet werden. Das erfordert auch einiges an Wissen für Verkäufer und Händler am POS. In einem ersten Schritt wurde – als Service für die Mitgliedsbetriebe – seitens des Bundesgremiums des Elektro- und Einrichtungsfachhandels der WKÖ im Jänner gemeinsam mit der österreichischen Energieagentur (AEA) ein Webinar zum Energieeffizienzlabel NEU durchgeführt. Bei dem erfolgreichen Event mit rund 140 Teilnehmern wurden die neuen Verordnungen anschaulich präsentiert und Fragen beantwortet.

Nun veranstaltet das Bundesgremium ein weiteres Webinar gemeinsam mit der AEA speziell für die Lehrlinge des Elektro- und Einrichtungsfachhandels, damit auch diese über die Fristen und Vorschriften sowie über die optische Umgestaltung der Label selbst und die Präsentation im Kundengespräch bestens informiert werden. Das Webinar findet am 25.2.2021, von 9:00 bis 11:00 Uhr statt und ist kostenlos. Die Anmeldung erfolgt ganz einfach über unser Online-Anmeldetool.

Bei dem Webinar werden die Experten der österreichischen Energieagentur die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die Neuerungen führen und auch Tipps geben, wie diese dem Kunden erklärt werden können. Das gesamte Webinar wird interaktiv gestaltet und optimal an die Zielgruppe angepasst. So wird es für die Lehrlinge unter anderem auch ein Quiz geben, bei welchem es hochwertige Bluetooth Kopfhörer zu gewinnen gibt.