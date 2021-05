Für Endkunden und Mitglieder

Expert-Tippspiel: Eine nicht so kleine Promotion zur EM

Das Expert Tippspiel lockt über die gesamte EM mit tollen Preisen

Mit einem eigenen Tippspiel geht Expert in die Fußballeuropameisterschaft. Je Gruppenphase sowie für die gesamte EM werden jeweils zehn Preise ausgespielt. Aber auch die Mitglieder und ihre Mitarbeiter gibt es eine Variante des Spiels, in diesem Fall winkt allerdings eine Betriebsfeier als Hauptpreis. Die Bewerbung bei den Endkunden beginnt heute mit einem E-Mail-Newsletter.

Noch sind es 25 Tage bis zur Europameisterschaft, doch die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Der Teaser ist online, die Anmelde-Phase läuft bereits. Bisher haben sich schon mehr als 250 Spieler auf tippspiel.expert.at registriert. Denn es warten viele attraktive Preise. Als Hauptgewinn winkt ein Samsung 8K 75 Zoll NeoQLED-TV von Samsung. Aber auch andere Markenpreise von Miele, De’Longhi, iRobot, Panasonic, Sony, Bosch, Braun, AVM Fritz, Krups, Liebherr, Oral-B, Rowenta, Siemens, Tefal und Whirlpool locken. Denn das Expert-Tippspiel verheißt in jeder Runde attraktive Preise. Für die Teilnahme müssen sich Endkunden nur anmelden und ihren Wohnsitz in Österreich haben. Dabei können sie auch Freunde über Social Media einladen oder gemeinsam im Team antreten. Ein Score-Board gibt Auskunft, wo man als Spieler in der Wertung steht. Außerdem gibt es die Möglichkeit auf Zusatzpunkte mit den Bonusfragen. Die Teilnahme ist kostenlos.

„Wir wollen mit den Endkunden in eine laufende Interaktion treten. Deswegen haben wir uns bewusst dazu entschieden, über zehn Runden zu spielen. Wer alle Runden durchspielt, der hat die Chance auf den Hauptpreis“, so Expert-ML Matthias Snadtner. „Einzelne Mitglieder haben kaum die Möglichkeit, so eine Promotion zu stemmen. Deswegen ist es eine klare Aufgabe der Kooperation, so etwas auf die Beine zu stellen. Damit können die Mitglieder zusätzlich auf sich aufmerksam machen und sie haben alle Möglichkeiten, um die Promotion für sich zu nutzen. Jedes Expert-Mitglied hat nur Vorteile, wenn es seine Kunden zur Teilnahme motiviert.“

Dazu will Expert die Promotion nicht nur auf der eigenen Homepage und in den Social Media-Kanälen bewerben. Auch den Expert-Mitgliedern wird entsprechendes POS-Material zur Verfügung gestellt, damit sie ihre Kunden für das Expert-Tippspiel begeistern können. Dabei ist das Tippspiel nicht nur als Online-Anwendung spielbar, sondern auch als Smartphone-App. Die Anwendung selbst basiert übrigens auf der Halbzeit-App des des deutschen Software-Unternehmens coodoo.

Die Brücke zum stationären Handel schlägt Expert mit den Preisverleihungen. Diese finden jeweils beim nächstgelegenen Expert-Händler statt. „Durch das Setting halten wir die Konsumenten auch regional bei der Stange und wir werden das natürlich auf jeden verfügbaren Kanal spielen. Damit ist sind unsere Händlerinnen und Händler laufend im Kontakt mit ihren Kunden und das stärkt Expert regional“, so Sandtner.

Spaß kommt nicht zu kurz

Aber auch für die Kooperationsmitglieder und ihre Mitarbeiter selbst soll der Spaß nicht zu kurz kommen, denn auch sie können an dem Spiel teilnehmen – als Einzelspieler oder im Team. Preise gibt es in dieser Version allerdings nur für den Team-Bewerb. So können die Teams der Mitgliedsbetriebe in jeder Runde mit dem ersten Platz eine Betriebsjause für das Unternehmen gewinnen, für den zweiten Platz gibt es Eis und Getränke und für den dritten Platz einmal Getränke.

Für die Teams, die durchspielen, winkt als Hauptpreis eine Firmenfeier für das erfolgreiche Expert-Mitgliedsunternehmen. Für die Plätze zwei bis zehn gibt es eine Leberkäs-Jause. Die Expert-Zentrale stellt ebenfalls ein Team, dieses spielt allerdings außer Konkurrenz. „Hier sollen alle profitieren. Nach Corona wollen wir alle wieder ein wenig zusammensitzen, plaudern und den Teamgeist stärken. Auch das wollen wir mit unserem EM-Spiel unterstützen“, so Sandtner.